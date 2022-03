KLM wil werknemers compenseren na onderzoek

De KLM Groep is in gesprek met vakbonden hoe werknemers gecompenseerd kunnen worden die tijdens werkzaamheden op de luchthaven aan meer chroom-6 blootgesteld zijn dan wettelijk is toegestaan.

KLM startte in 2020 met een onderzoek dat inmiddels is afgerond en door een externe onafhankelijke commissie van experts op dit gebied, is gevalideerd.. De focus lag hierbij op werknemers die in dienst zijn of waren op de afdelingen voor vliegtuig- motor- en componentenonderhoud. Gebleken is dat de gemiddelde blootstelling bij bepaalde functies tussen 1970 en 1991 tussen de 10 en 100 microgram/m3 lag. Daarmee is die in deze periode mogelijk hoger geweest dan de wettelijke grenswaarde. Tegelijkertijd is gebleken dat voor een overgroot deel van de functies geen blootstelling is geweest boven de destijds wettelijke grenswaarden, maar soms wel boven de huidige wettelijke grenswaarde. Voor 1976 lag de grenswaarde van chroom-6, een metaalsoort die vrijkomt bij het bewerken van materialen, op 100 microgram/m3. Sinds 2017 is deze waarde 1 microgram/m3.

In de afgelopen jaren is de blootstelling aan chroom-6 afgenomen. Oorzaak daarvan is onder meer het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Uit het rapport blijkt dat werknemers die geen beschermingsmiddelen gebruikten, mogelijk meer blootgesteld zijn aan chroom-6.

(Oud-)werknemers zijn meer blootgesteld aan chroom-6 dan toegestaan ©Up in the Sky

Hoge prioriteit

Zowel oud- als huidige medewerkers kunnen met hun vragen terecht bij het informatiepunt. Dit geldt ook voor uitzendkrachten, stagiairs en nabestaanden van de werknemers die met chroom-6 hebben gewerkt binnen de KLM Groep bij de groepsonderdelen KLM Engineering & Maintenance (E&M), Transavia en Regional Jet Center (RJC) en haar voorloper Martinair..

De KLM Groep laat weten dat veiligheid en gezondheid een hoge prioriteit hebben. Het wordt ‘ten zeerste’ betreurd dat werknemers die aan chroom-6 zijn blootgesteld een verhoogde kans op gezondheidsklachten hebben. Momenteel zijn er gesprekken gaande over de totstandkoming van een collectieve compensatieregeling. Betrokkenen krijgen hierover nadere informatie zodra die bekend is.

Eind vorig jaar kwam uit onderzoek, dat in opdracht van Schiphol werd uitgevoerd, naar voren dat werknemers op het platform te veel worden blootgesteld aan ultrafijnstof.