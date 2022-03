Mogelijk verbod nachtvluchten Schiphol

De Raad van State onderzoekt of nachtvluchten op Schiphol verboden kunnen worden. GroenLinks wil hiervan af.

Behalve over de nachtvluchten liet de partij zich al eerder uit over het aantal vluchten per jaar op Schiphol. Momenteel staat het maximum op 500.000, maar GroenLinks pleit voor een verdere krimp naar 400.000. Een kleiner Schiphol zou volgens Kamerlid Suzanne Kröger beter voor de gezondheid zijn, het klimaat en de natuur. Tevens zou de wooncrisis daarmee opgelost worden. GroenLinks Rotterdam kwam al met het voorstel de landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport te vervangen door een aantal woningen.

Nachtregime

Momenteel wordt er ’s nachts zowel geland als vertrokken. Vooral in de zomer komen veel vluchten van vakantiemaatschappijen, zoals Transavia en TUI, na twaalven aan. Daarnaast vertrekken deze vliegtuigen alweer vanaf vier uur (en soms eerder). Ondanks dat geldt er een zogeheten ‘nachtregime’. Dit houdt in dat er tussen 23:00 en 6:00 andere vliegroutes gevlogen worden. Daarnaast gebruiken vliegtuigen een ander motorvermogen.

Er wordt onderzoek gedaan naar een verbod op nachtvluchten © Up in the Sky

Tevens kan het nachtregime met een uur verlengd worden. De nieuwe tijden zijn dan van 22:30 uur tot 6:30 uur. Echter, Kröger is van mening dat dit nog niet genoeg is en pleit voor een volledig verbod op nachtvluchten. “Nachtvluchten leiden tot veel overlast. Mensen verdienen een gezonde nachtrust, daarom dien ik vandaag onze wet in. Schiphol legt een veel te groot beslag op haar omgeving. Zonder nachtvluchten kunnen er 22.000 huizen gebouwd worden. Wat GroenLinks betreft gaan woningen boven vliegtuigen”, zegt ze in gesprek met NH Nieuws.

Geen afschalend netwerk

Het is nog altijd de vraag of de nachtvluchten opgevangen kunnen worden door Lelystad Airport. Eerder deze week maakte Christianne van der Wal, minister van Stikstof & Natuur, bekend dat de stikstofberekeningen onjuist zouden zijn. Daarmee lijkt een opening van de luchthaven voorlopig van de baan. Een woordvoerder van Schiphol laat aan NH Nieuws weten dat de afname van het aantal nachtvluchten onder meer afhankelijk is van de opening van Lelystad Airport.

Opening Lelystad Airport lijkt na onjuiste stikstofberekeningen voorlopig van de baan ©Remco de Wit

VVD-wethouder Jurgen Nobel zegt dat een verbod op nachtvluchten niet mag leiden tot een afschalend netwerk. “Ik heb eerder gezegd dat uitplaatsing naar Lelystad een goede oplossing zou zijn. Hoewel de opening van dat vliegveld weer vertraging dreigt op te lopen, ligt die optie nog steeds op tafel. De sector moet zelf ook aangeven hoe ze dit kunnen oplossen. Want het netwerk met bestemmingen mag er natuurlijk niet onder lijden”, licht hij toe. De Raad van State doet onderzoek waarna er in de Eerste en Tweede Kamer gestemd gaat worden.