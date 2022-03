Schiphol en KLM gaan experiment aan

De luchtvaart moet duurzamer worden. Daarom gaan Schiphol en KLM een proef doen met elektrisch grondmateriaal.

Het is de zoveelste ontwikkeling die de luchthaven doorvoert. Eerder meldde Up in the Sky dat Schiphol in 2019 een actieplan opstelde om de uitstoot op en rondom de luchthaven te verminderen. Voorbeelden uit dat plan zijn het reduceren van verkeer van en naar de luchthaven, op de luchthaven zelf en van de vliegtuigen. Maatschappijen die gebruik maken van Schiphol vernieuwen hun vloot, ook de grondoperatie zet in op het steeds duurzamer opereren. Duurzaam taxiën moet bijdragen aan een halvering van de uitstoot. In 2030 is het doel om emissievrij te opereren.

Vanaf 2030 moet er duurzaam getaxied worden ©Schiphol

Grondoperatie Schiphol verduurzamen

Schiphol en KLM willen nog een stapje verder gaan door gebruik te maken van elektrisch grondmateriaal voor de afhandeling van grote typen vliegtuigen. Beide partijen zoeken nog uit of het nieuwe elektrische grondmateriaal dezelfde kwaliteit levert als de door diesel aangedreven apparatuur die dan wordt vervangen.

De proef is een vervolg op een eerdere innovatie. “Een vliegtuig heeft stroom nodig als het stilstaat aan de gate of op het platform, om alle systemen aan boord draaiende te houden. Daar werden speciale dieselaggregaten voor gebruikt. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot omlaag te brengen, zijn we daar al langer verandering in aan het brengen. Zo hebben inmiddels 73 van de 128 gates op Schiphol een vaste stroomkast voor het vliegtuig. Ons doel is om alle gates hiervan te voorzien”, zegt Oscar Maan, innovatie manager bij Royal Schiphol Group, in een verklaring.

Ground power unit

“Omdat nog niet overal op de luchthaven vaste stroomkasten staan en bijvoorbeeld vrachtvliegtuigen niet aan de gate staan, heeft Schiphol samen met ITW een elektrisch en mobiel aggregaat ontwikkeld. We noemen dat ook wel een elektrische ground power unit (E-GPU)”, aldus Maan. Hiermee moet de uitstoot van CO2, ultrafijnstof en stikstof worden teruggedrongen. Gezien de stikstofproblematiek waardoor Schiphol mogelijk moet krimpen, zijn dergelijke innovaties meer dan welkom. Deze zeven units bevinden zich momenteel bij de D-pier en zijn vooral inzetbaar bij kleinere vliegtuigen. Grotere toestellen kunnen hiervan geen gebruik maken, omdat het te weinig vermogen levert.

Uit ervaren en verzamelde data zal blijken of de nieuwe proef met elektrisch materiaal voor de afhandeling van de grotere machines positief uitpakt.