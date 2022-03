Onderzoek naar mogelijk Russisch gecharterde vlucht

Het Verenigd Koninkrijk (VK) onderzocht een gecharterde vlucht die gepositioneerd stond op Farnborough Airport in Hampshire.

Mogelijk betreft het een privéjet die in een derde land geregistreerd staat. Britse autoriteiten melden volgens de BBC dat de Bombardier Global 6500 afkomstig is uit Luxemburg. Voordat het toestel, met registratie LX-FLY, arriveerde in Engeland stond het in Teterboro (Verenigde Staten). Vervolgens vloog het afgelopen dinsdag door naar Dubai. Autoriteiten verrichtten onderzoek of het vliegtuig in Russische handen is en of de vlucht in strijd is met de sancties die de Europese Unie samen met een aantal andere landen vorige week aan Rusland oplegden.

Tot nu toe ging het alleen om Russische luchtvaartmaatschappijen die niet meer welkom zijn in het luchtruim, maar het VK wil nog een stapje verdergaan door privéjets de toegang te ontzeggen. Het gaat hier wel om vluchten van rijke Russen die dicht bij het Kremlin staan. Sky News meldt dat het de Russische oligarch Eugene Shvidler betrof. Een regeringsbron zegt tegen het medium dat hij “vrij is zijn reis met andere middelen voort te zetten”. Shvidler is naar verluidt een vriend van Roman Abramovich, de eigenaar van voetbalclub Chelsea. Abramovich zou weer een nauwe band hebben met de Russische president Vladimir Poetin.

I'm chasing details on a private jet detained Farnborough Airport in the UK, now being investigated for possible breaches of sanctions on Russian-controlled aircraft. Transport secretary @grantshapps confirmed an aircraft has been held there "for the last few days." — Charles Alcock 🇪🇺 (@AlcockNews) March 9, 2022

VK wil optreden

Bronnen zeggen dat het identificeren van een vliegtuig als Russisch niet alleen het volgen op de radar is, maar eveneens ‘speurwerk’ vereist om de herkomst vast te stellen. Minister van Transport Grant Shapps geeft aan dat het VK bereid is op te treden wanneer Russische vliegtuigen zich in het Engelse luchtruim begeven. “Het VK is een van de eerste landen die Russische vliegtuigen verbood en vandaag gaan we nog verder door het voor Russische vliegtuigen strafbaar te stellen om in het Britse luchtruim te opereren”, zegt de minister.

Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss laat weten dat het VK nieuwe sancties afkondigt. De Britse uitvoer van luchtvaarttechnologie naar Rusland wordt onder meer verhinderd. Truss vervolgt dat de regering Oekraïne blijft steunen en het VK “zal blijven werken aan het isoleren van Rusland op het internationale toneel.” Shapps sluit zich daarbij aan. “We zullen er altijd naar streven om Poetin en zijn trawanten het recht te ontzeggen om gewoon door te gaan (met business as usual, red.) terwijl onschuldige Oekraïners lijden”, aldus de minister van Transport.