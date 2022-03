‘Vliegtuig met Trump aan boord maakt noodlanding’

Een Dassault Falcon 900 maakte afgelopen zaterdag een noodlanding. Naar verluidt zat oud-Amerikaans president Donald Trump aan boord.

Het vliegtuig vertrok vanuit New Orleans op weg naar zijn luxueuze landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach (Florida). De voormalig president bracht een bezoek aan New Orleans waar hij Republikeinse partijdonateurs toesprak tijdens een privé-evenement. Boven de Golf van Mexico kreeg de Dassault Falcon 900 een motorstoring. Volgens Politico zou de piloot aan de luchtverkeersleiding hebben laten weten dat er sprake was van een ‘noodsituatie’. Uiteindelijk keerde het toestel om iets voor 23:00 uur lokale tijd terug op de luchthaven van New Orleans.

Het vliegtuig van Trump was eigendom van een van de donateurs. De voormalig president, van wie zijn Boeing 757 vorig jaar gerestaureerd werd, zat samen met agenten van de geheime dienst, ondersteunend personeel en adviseurs aan boord. Toen het toestel terugkeerde naar de luchthaven waarvan het vertrokken was, zorgden de adviseurs van Trump voor een vervangend exemplaar. Uiteindelijk zou hij rond de klok van drie uur ’s nachts alsnog arriveren in Palm Beach.

Foto ter illustratie van een Dassault Falcon 900B ©Remco de Wit

Toespraak Trump

Trump hield een toespraak van maar liefst 84 minuten waarin hij inging op de oorlog in Oekraïne. De president, die vorig jaar het stokje over moest geven aan de democraat Joe Biden, sprak eerder vol lof over de militaire acties van Vladimir Poetin, maar kwam daar nu tóch op terug. Hij gaf aan de Oekraïense bevolking te steunen en noemde Volodimir Zelenski een ‘dappere president’. Tijdens het evenement zei Trump dat ‘de shit uit Rusland gebombardeerd zou moeten worden’ als wraak op de invasie van Oekraïne.

Hij had geen goed woord over voor de houding van de VS tijdens deze oorlog. “En dan zeggen wij: ‘China heeft het gedaan, wij hebben het niet gedaan, China heeft het gedaan’, en dan beginnen zij met elkaar te vechten en wij leunen achterover en kijken toe.” Hij doelt daarmee op het feit dat Biden ervan afziet mee te vechten tegen Rusland.