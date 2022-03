Cathay Pacific-bemanning zat ‘200 jaar’ in quarantaine

Werknemers van Cathay Pacific zaten het afgelopen jaar een indrukwekkende hoeveelheid tijd in quarantaine.

Bij de presentatie van de jaarcijfers van de luchtvaartmaatschappij sprak Cathay Pacific-topman Patrick Healy zijn waardering uit voor zijn personeel: “In het bijzonder wil ik onze vliegtuigbemanningen bedanken, die Hongkong veilig met de wereld hebben verbonden onder de moeilijkste omstandigheden voor luchtvaartmaatschappijen waar ook ter wereld.” Vanwege de strenge coronaregels in Hongkong hebben de Cathay-medewerkers een zwaar jaar achter de rug.

Onderdeel van het zero covid-beleid in de stadstaat zijn namelijk strenge quarantaineregels, met name voor vliegend personeel. Bemanningsleden van Cathay Pacific en andere luchtvaartmaatschappijen kregen het afgelopen jaar geregeld de schuld van nieuwe corona-uitbraken, en worden met regelmaat onderworpen aan quarantaineperiodes van 21 dagen. Vanwege de lange periodes heeft het quarantainebeleid de capaciteit van Cathay in 2021 hard gedrukt.

73.000 nachten

“In 2021 bracht onze crew meer dan 62.000 nachten door in quarantainehotels. Daarnaast hebben meer dan duizend medewerkers, waaronder veel bemanningsleden maar ook medewerkers van services, operations en het hoofdkantoor, meer dan 11.000 nachten doorgebracht in de quarantainefaciliteit van Penny’s Bay”, schrijft Healy. Omgerekend heeft het personeel van Cathay Pacific maar liefst 200 jaar in quarantaine gezeten. Ook zijn er veel tests afgenomen, die voor meer dan 99,9 procent negatief waren. “Gezamenlijk heeft onze bemanning in 2021 meer dan 230.000 COVID-19-tests ondergaan, met slechts 16 positieve gevallen, ondanks het feit dat onze mensen, die natuurlijk allemaal volledig zijn gevaccineerd, continu naar veel van de landen met het hoogste risico ter wereld vliegen.”

Zie onderstaande Instagram-post van het bekende account @FlyWithEva om een beeld te krijgen van de Penny’s Bay-quarantainefaciliteit.