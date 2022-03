‘China weigert vliegtuigonderdelen aan Rusland te leveren’

Rusland kreeg al te maken met een hoop Europese sancties. Naar verluidt ontvangt het land nu ook geen vliegtuigonderdelen meer vanuit China.

Reuters schrijft dat de Russische luchtvaartautoriteit volgens Russische persbureaus beweert dat China geen onderdelen meer naar de maatschappijen zou sturen. Daarmee sluit het land zich aan bij de beslissing van Airbus, Boeing en Embraer. De vliegtuigfabrikanten gaven eind februari aan door de Europese sancties geen vliegtuigonderdelen meer aan Rusland te leveren. Het ging om verkoop van toestellen, reserveonderdelen en ander materiaal. KLM besloot daarom twee weken geleden de vluchten naar Moskou en Sint Petersburg te laten omkeren omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden indien er geen reserve-onderdelen naar Rusland mogen worden geëxporteerd.

Dat Russische maatschappijen geen onderdelen meer ontvangen, is een groot probleem voor onder meer Aeroflot en S7 Airlines. Die eerste exploiteert 118 Airbus- en 59 Boeing-toestellen. Die tweede beschikt over vijftig Airbussen en 52 Boeings. Valery Kudinov, een Rosaviatsia ambtenaar, zou hebben gezegd dat Rusland zoekt naar andere mogelijkheden om alsnog onderdelen te ontvangen. Naar verwachting doet het land na de weigering van China een beroep op Turkije en India. China probeert zich tijdens de oorlog als bemiddelaar op te stellen.

Gleb Osokin – Russian AviaPhoto Team, CC BY-SA 3.0 GFDL 1.2, via Wikimedia Commons

Rusland wil vliegtuigen niet terugsturen

Daarnaast gaf Kudinov aan dat de geleasde vliegtuigen, die momenteel nog afkomstig zijn uit het buitenland, in Rusland geregistreerd worden. Een Europese sanctie hield in dat de leaseovereenkomsten voor eind maart opgeheven worden. Russische maatschappijen hebben in totaal 980 passagiersvliegtuigen in dienst waarvan er 777 geleaset zijn. Het beëindigen van deze contracten resulteert in een forse krimp van de vloten.

Rusland deed al een poging de dans te ontspringen. De Russische autoriteiten zeiden dat vliegtuigen van buitenlandse leasebedrijven niet meer buiten de grens van Rusland mogen vliegen. Daardoor is het praktisch onmogelijk voor deze bedrijven om hun toestellen terug te krijgen. Tevens stelde de Russische regering in een ontwerpwet dat de geleasede vliegtuigen terugbetaald moeten worden in roebels. Daarnaast legt het land een verbod op aan maatschappijen dat ze hun gehuurde toestellen niet mogen terugsturen naar de oorspronkelijke eigenaar.