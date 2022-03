KLM-bemanningsleden over ‘beladen’ vlucht: “Verdrietig”

Afgelopen zaterdag vloog KLM 278 Oekraïners vanuit Punta Cana naar Schiphol. Een beladen reis volgens bemanningsleden die aan boord zaten.

Een Airbus A330 stond sinds 28 februari aan de grond op de luchthaven van Port of Spain als gevolg van een technisch mankement. In plaats van na reparatie leeg naar Schiphol terug te vliegen, vertrok het vliegtuig op 4 maart naar Punta Cana waar zich 1800 Oekraïners bevonden. 278 van hen mochten met de A330 mee naar Amsterdam. KLM werd door een eigen medewerker met de Oekraïense nationaliteit getipt. “Zij wist dat er veel mensen in de Dominicaanse Republiek waren gestrand”, zegt een woordvoerder van de maatschappij in gesprek met de Telegraaf. Wizzair kwam vorige week nog in actie door 100.000 gratis stoelen aan Oekraïners te bieden.

De repatriëringsvlucht van Punta Cana naar Schiphol © Flightradar24.com

Emotie op KLM-vlucht

Na aankomst in Punta Cana stond het vliegtuig twee uur aan de grond. Daarna vertrok het richting Amsterdam waar het zeven en een half uur later zou arriveren. KLM-purser Pien Metz zegt in gesprek met de krant dat het een ‘beladen’ vlucht was. “Het was een bijzondere repatriëring, want deze passagiers kunnen niet naar huis. Sommigen waren apathisch, anderen heel moe en verdrietig na dagen vol stress. De verhalen kwamen los na het slapen, toen het ’s ochtends licht werd. De spanning trok weg en tranen vloeiden”, vertelt ze.

Op de vlucht zaten drie piloten en acht bemanningsleden. KLM riep hen op voor de vlucht naar Schiphol. De Oekraïners wilden aan boord graag hun verhaal kwijt aan de cabinecrew. “Er waren gezinnen bij die hun kleinste kinderen voor de vakantie achter hadden gelaten bij opa en oma, maar die nu in belegerde stad zitten. Die ouders maakten zich enorme zorgen. Een aantal had levensmiddelen en wc-papier bij zich, voor het onzekere vervolg van de reis.”

De A330 (PH-AKB) bracht de Oekraïners naar Schiphol © Pieter van Marion from Netherlands, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Aankomst Schiphol

De A330 landde om iets voor half één ’s middags op Schiphol. Daar werden de passagiers verder geholpen met het vervolg van hun reis naar Oekraïne. Echter, sommige bleven in Nederland. “Het overgrote deel van groep reist in de komende dagen door naar Polen. Degenen die hier blijven kunnen zich melden bij een opvangcentrum in Ede”, aldus een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.