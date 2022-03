Zelfs bij afschaffing alle maatregelen blijft mondkapje in vliegtuig verplicht

Het kabinet hoopt op 23 maart de laatste coronamaatregelen af te schaffen. De mondkapjesplicht in het vliegtuig lijkt echter een blijvertje.

Aanstaande dinsdag wil het kabinet besluiten over de afschaffing van de laatste coronaregels, zo meldt de NOS op basis van verklaringen van ingewijden. Vanaf 23 maart zouden enkel nog de basisadviezen moeten gelden, zoals handen wassen en het hoesten in de elleboog. Deelnemers aan grote evenementen hoeven niet meer getest te worden, en gevaccineerde reizigers die naar Nederland komen hoeven geen PCR-test meer te doen.

Met het afschaffen van de maatregelen komt er bovendien een einde aan de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Het dragen van een mondkapje lijkt in vliegtuigen echter verplicht te blijven. De reden daarvoor is niet duidelijk, mogelijk zou de verplichting vanwege Europese regelgeving blijven bestaan. In een reactie geeft het ministerie van VWS tegenover dit medium aan dat het niet op het besluitvormingsmoment van dinsdag vooruit wil lopen.

Enkele dagen geleden riepen KLM en Transavia het ministerie van Volksgezondheid op om over te gaan op een draagadvies. In Engeland verviel de verplichting onlangs tegelijk met het afschaffen van mondkapjes in het openbaar vervoer. Ruim een week geleden kondigden Jet2 en Ryanair dan ook aan dat het mondkapjesmandaat binnenkort verdwijnt op vluchten van en naar Engeland en Noord-Ierland. Dat geldt ook voor de vluchten naar Schiphol.