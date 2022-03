Ook Schiphol in actie voor Oekraïne

Vanaf maandag 14 maart zet Schiphol de verwarming een tandje lager.

Als heel Nederland de verwarming één graad lager zet betekent dat al gauw een energiebesparing van zo’n zes procent. Ook op Schiphol gaat de temperatuur vanaf komende week daarom een graadje omlaag. Met de actie wil de luchthaven een bijdrage leveren aan de Giro555-actie voor Oekraïne. “Vanwege de oorlog in Oekraïne willen we minder afhankelijk worden van gas, wat ook weer goed is voor het milieu en geld bespaart. Het bedrag dat Schiphol Group bespaart met het lager zetten van de verwarming, doneren we aan Giro555”, laat de luchthaven weten in een verklaring.

Inmiddels is met de Giro555-actie al bijna 140 miljoen euro opgehaald voor Oekraïne.