Word geen piloot! Of juist wel? | Goof en Goot

55 procent van de piloten wereldwijd raadt jongeren af te gaan vliegen. Word geen piloot dus.. of juist wel?

Dit keer zwalken Goof en Goot door het zwerk alsof onze yawdamper op hol is geslagen. We spreken over het hoedje van Amelia en de mislukte videorecorder annex wankelmotor. Het voorgoed-(?)-voorbije uitstapje van de Twellose voetbalklup. Mensen: gaat dit nog wel over luchtvaart??? Zeker wel, en ’t wordt knap serieus ook: Oekraïne, Rekkof, KNAB, Boeing en Schiphol. En of je als ambitieuze jongeling nog wel piloot moet willen worden. En o ja, waar u het veiligst zit in de doorsnee-airliner. Enfin: vist ù vooral de voedzame brokken uit de soep die Leo en Goof weer geheel belangeloos voor u hebben klaargeprutteld. Smakelijk!

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

