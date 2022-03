‘Canada neemt Russische Antonov An-124 in beslag’

Een Antonov An-124 van de Russische maatschappij Volga-Dnepr staat staat al bijna twee weken vast op de luchthaven van Toronto. Of en wanneer het vliegtuig toestemming krijgt om te vertrekken is nog onbekend.

Het vliegtuig arriveerde kort voordat de Canadese overheid besloot het luchtruim te sluiten voor Russische vliegtuigen. Een gepland vertrek moest worden geannuleerd en Volga-Dnepr Airlines probeert sindsdien toestemming te krijgen om het vliegtuig terug naar Rusland te mogen vliegen.

Ontheffing

De Antonov is niet het enige vliegtuig met een dergelijk probleem. Op meerdere plekken, waaronder Schiphol, strandden Russische vliegtuigen door de luchtruimsluitingen. Van diverse geleasede toestellen werd het luchtwaardigheidscertificaat ongeldig verklaard of de verzekering opgezegd. Om inbeslagname te voorkomen voerde Aeroflot eerder al een illegale vlucht uit van Egypte naar Rusland, zonder de benodigde papieren.

Russian registered Antonov An124 is now parked on Taxiway N in Toronto. It will sit here indefinitely. They planned a departure this morning,since cancelled.Arrived on Sunday from China via Russia & Anchorage. Russian aircraft are banned in Canadian airspace.

Volga-Dnepr RA-82078 https://t.co/OGXNFInAQU pic.twitter.com/3rfxhRDUs5 — Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) February 28, 2022

Charter

De Antonov werd ingezet om medische hulpmiddelen naar Canada te vervoeren. Het zou gaan om enkele chartervluchten, niet om een reguliere verbinding. Volga-Dnepr is gespecialiseerd in het vervoeren van ‘afwijkende’ vracht. Zo vervoert de maatschappij regelmatig radioactieve stoffen of grote goederen. Het bedrijf beschikt over een vloot van Antonov-An 124’s en Ilyushin Il- 76’s, waardoor het in staat is vracht te vervoeren die niet in conventionele vliegtuigen past.

Antonov

Het vliegtuig in kwestie, een Antonov An-124, is het productievliegtuig waarop de inmiddels verwoeste Antonov An-225 gebaseerd is. De ‘Mriya’, zoals de An-225 werd genoemd, is een verlengde versie van de An-124. Het toestel werd voorzien van twee extra motoren, grotere vleugels en een grotere romp. Om de ‘Buran’, de Russische variant van de Space Shuttle, te kunnen vervoeren werd de staart van de An-225 ook aangepast.