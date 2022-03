Finnair kiest voor omweg over de Noordpool

Finnair heeft bekendgemaakt dat het bedrijf de ‘poolroute’ weer in gebruik neemt. Op deze manier kan het bedrijf over de Noordpool naar haar bestemmingen in Oost-Azië blijven vliegen.

Het gebruik van de route over de Noordpool zal worden afgewisseld met een zuidelijke omweg. Voor elke vlucht wordt aan de hand van de wind gekeken wat de meest efficiënte route is.

Route

Luchtvaartmaatschappijen vliegen meestal een ‘great circle’ route. Dit is de kortste weg tussen twee locaties. Echter wordt deze route bijna nooit exact gevlogen. Als er door een langere afstand af te leggen gebruik gemaakt kan worden van sterke rugwinden, kan omvliegen niet alleen sneller, maar ook zuiniger zijn.

Noordpool

In de koude oorlog werd de ‘poolroute’ volop in gebruik genomen. Maatschappijen vlogen vanuit Europa over de noordpool, naar Anchorage, waar een tankstop werd gemaakt. Vanuit de Amerikaanse stad werd vervolgens naar Azië gevlogen. Later konden vliegtuigen met een groter bereik de tussenlanding overslaan.

In 1958 begon de KLM met vluchten over de Noordpool

Annulering

De Finse maatschappij heeft enkele routes moeten annuleren. Zo worden Osaka en Hong Kong tijdelijk niet meer aangedaan. Het is volgens het bedrijf niet langer mogelijk deze routes te bedienen. Op diverse andere routes is de reistijd met soms wel meer dan drie uur toegenomen.