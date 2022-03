Hoge brandstofprijs doorberekend aan passagiers

Diverse maatschappijen hebben aangekondigd hun ticketprijzen tot wel vijftien procent te verhogen vanwege de stijgende brandstofprijzen. Naar verwachting zullen de komende maanden vele andere dit voorbeeld volgen.

Vanaf 23 maart brengt Malaysia Airlines reizigers extra kosten in rekening als een route door de hoge brandstofprijs niet langer rendabel is. Emirates, JAL en ANA rekenen de extra kosten voor brandstof ook door aan de reizigers.

Brandstofprijs

Waar sommige maatschappijen lijden onder de toename in kosten, kunnen andere er juist van profiteren. Budgetvliegers Southwest en Ryanair hebben bijvoorbeeld een prijsafspraak gemaakt voor hun brandstof, waardoor zij geen last hebben van de toenemende prijzen. Sterker nog, omdat andere maatschappijen hun tarieven moeten verhogen kan Ryanair een groter verschil in ticketprijzen realiseren.

Efficiëntie

Waar veel low-cost maatschappijen nog een competitief voordeel mee behalen, is de efficiëntie van hun vloot. Veel Europese maatschappijen vliegen met relatief onzuinige toestellen, in afwachting van de bestelde nieuwe generatie vliegtuigen. Low-cost maatschappijen hebben, zeker in Europa, vaak een relatief jonge en zuinige vloot. Hierdoor zal een toename in brandstofprijs hen minder hard raken.