Royal Air Maroc opent opvallende nieuwe route

Royal Air Maroc komt met een directe verbinding tussen Casablanca en Tel Aviv. Afgelopen zondag vertrok in dit verband de eerste vlucht.

Verbeterde relatie

De non-stopdienst tussen Marokko en Israël is een teken van de verdere verbetering van de verstandhouding tussen de twee landen. In december 2020 werden de diplomatieke banden genormaliseerd, nu geeft ook de nationale luchtvaartmaatschappij van Marokko hier verdere betekenis aan. Royal Air Maroc vlucht AT228 vertrok zondag in de ochtend uit Casablanca. Na een vlucht van een krappe vijf uur landde de Boeing 787 in Tel Aviv.

Oorspronkelijk was de planning dat de route vanaf 12 december vorig jaar geopend zou zijn. Door de covid-pandemie is dit echter vertraagd. Tijdens de vlucht van afgelopen zondag bevond Abdelhamid Addou, CEO Royal Air Maroc, zich onder de reizigers. Hij maakte de reis samen met een Marokkaanse zakendelegatie. Op Tel Aviv International Airport kregen zij een warm welkom.

Enthousiasme

Wekelijks zal de Marokkaanse maatschappij vier vluchten verzorgen tussen Casablanca (CMN) and Tel Aviv (TLV). De intentie is om na verloop van tijd en onder voorbehoud van de vraag, dit aantal op te krikken naar vijf vluchten. Het enthousiasme aan weerszijden is groot. Zo zegt David Govrin, de baas van het kantoor voor Israëlische samenwerking, in Marokko: “Casablanca-Tel Aviv voor 400 euro. Wie had dat gedacht?”

In juli 2021 werden de eerste directe vluchten sinds 2000 tussen beide landen uitgevoerd door El Al en Israir. In 2000 kwam een einde aan een verdrag uit 1993 dat wederzijds vliegverkeer mogelijk maakte. Volgens Royal Air Maroc is deze nieuwe verbinding een wens van de Marokkaanse gemeenschap in Israël. Zeker is dat de circa 700.000 joden van Marokkaanse afkomst in Israël nu gemakkelijker naar Marokko kunnen reizen.

In pictures, we reveal historic moments of the first Royal Air Maroc direct flight connecting Casablanca and Tel Aviv on Sunday, March 13th, 2022. ✈️ pic.twitter.com/BiqRpCuqjG — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) March 14, 2022

Boeing 787 Dreamliner

Royal Air Maroc vliegt op het traject CMN-TLV met een vloot van Boeing 787 Dreamliners. De maatschappij heeft negen Dreamliners tot haar beschikking: vijf 787-8’s en vier 787-9’s. Aan boord krijgen passagiers de koosjere maaltijdopties aangeboden.