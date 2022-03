Stakingen in Duitsland

Wie naar Duitsland vliegt kan te maken krijgen met oponthoud en chaos bij de veiligheidscontrole.

Verdi, een grote Duitse vakbond, heeft beveiligingsmedewerkers op zes Duitse luchthavens opgeroepen de hele dag te staken. Het gaat om de vliegvelden Düsseldorf, Keulen/Bonn, Berlijn, Bremen, Hannover en Leipzig. Hier zullen werknemers de hele dag het werk neerleggen om zo een hoger cao-bod te forceren.

CAO-onderhandelingen

Verdi en de Duitse werkgeversorganisatie voor luchtvaartbeveiliging BDLS onderhandelen al lange tijd zonder enig resultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor ongeveer 25.000 beveiligers die werkzaam zijn op de Duitse vliegvelden. Eind februari kwam het al tot enkele kleine stakingen, die als waarschuwing waren bedoeld. Deze staking beoogt de onderhandelaars onder druk te zetten. De vakbond eist onder andere een verhoging van het uurloon met minstens 1 euro. Ook moeten de arbeidsvoorwaarden van beveiligers op verschillende afdelingen van vliegvelden gelijk worden getrokken, vindt Verdi.

Verdi en stakingen

Eerdere acties van Verdi ontregelden de Duitse luchtvaart ook al flink. De waarschuwingsstaking van dit jaar viel te overzien. Verdi vertegenwoordigt echter grote aantallen Duitse werknemers in verschillende sectoren. Stakingen in de detailhandel en distributiecentra zorgden vorig jaar voor grootscheepse leveringsproblemen bij Duitse winkels als Kaufland, Edeka, Duitse H&M’s en Zara’s. In 2016 voerde Verdi in de luchtvaart een grote stakingsactie uit. Toen vonden er vrijwel de hele dag stakingen plaats op de luchthavens van Frankfurt, München en Düsseldorf. Er werd een loonsverhoging van zes procent geëist door de stakende partij. Later dat jaar werd er onder andere door Eurowings een gunstigere CAO aangenomen.