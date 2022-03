Duitsland wil Frankrijk én Amerika paaien met aankoop F-35

Duitsland wil de F-35 aanschaffen ter vervanging van de verouderde Tornado gevechtsvliegtuigen. Het land plaatst een bestelling voor 35 toestellen, zo maakte minister van Defensie Christine Lambrecht gisteren bekend gemaakt tijdens een persconferentie.

Na zorgvuldige afweging van alle opties, heeft Duitsland besloten om de F-35 aan te schaffen als opvolger van de Tornado in de nucleaire taak. Verder zal een aantal Eurofighter Typhoons worden omgebouwd voor elektronische oorlogsvoering, aldus minister Lambrecht.

Kernbommen

De Duitse luchtmacht beschikt op dit moment nog over ongeveer 60 Tornado IDS toestellen. Dit zijn de enige vliegtuigen binnen de Duitse luchtmacht die geschikt zijn om de nucleaire taak van de NAVO uit te voeren: het afwerpen van kernbommen. Verder heeft de Luftwaffe nog ruim 20 Tornado ECR toestellen voor verkenning en elektronische oorlogsvoering, zoals het storen van vijandelijke radar.

Tornado IDS van de Duitse luchtmacht © Leonard van den Broek

Actualiteit

Naast de F-16 en de Tornado is de F-35 een van de weinige vliegtuigtypes dat op dit moment gekwalificeerd is voor het afwerpen van tactische kernwapens. Twee jaar geleden suggereerde de toenmalige Duitse minister van Defensie Kramp-Karrenbauer dat de Super Hornet ook een serieuze kandidaat was voor de Duitse luchtmacht. Inmiddels is deze suggestie ingehaald door de actualiteit.

Spagaat

De Russische inval in Oekraïne heeft het proces waarschijnlijk in een stroomversnelling gebracht. Duitsland is bereid fors meer te investeren in defensie en neemt haar verantwoordelijkheid tegenover de NAVO serieus. Tegelijkertijd zit Duitsland in een spagaat, vanwege beloften en afspraken met Frankrijk. Duitsland werkt met Frankrijk samen aan een nieuw gevechtsvliegtuig, Future Combat Air System (FCAS). Frankrijk is nog altijd bang dat Duitse F-35’s een bedreiging zijn voor de FCAS. Immers, als Duitsland de F-35 koopt, is er geen noodzaak om over 20 jaar wéér een nieuw gevechtsvliegtuig te kopen.

Samenwerking

In de persverklaring benadrukte minister Lambrecht dat Duitsland een sterke rol blijft zien voor zichzelf bij de ontwikkeling van de FCAS. Ze sprak het voornemen uit om de Eurofighter Typhoon vanaf 2040 te vervangen door de FCAS. Lambrecht noemde FCAS een duidelijk voorbeeld van Europese samenwerking. Voortzetting van het FCAS project was volgens de minister van groot belang.