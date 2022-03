Geen mondkapjesplicht meer op Londen Heathrow

Vanaf woensdag 16 maart doet Londen Heathrow de mondkapjesplicht in de ban.

Op dit moment geldt de verplichting nog in terminals, treinstations en kantoorgebouwen op de luchthaven. Vanaf woensdag moedigt Heathrow het dragen van een mondkapje nog wel aan, maar is dit geen strenge verplichting meer. Het afschaffen van de maatregel volgt op het eveneens vervallen van de plicht in de rest van Engeland, zelfs in het openbaar vervoer. Onlangs kondigde luchtvaartmaatschappij Jet2 om die reden al aan binnenkort de eerste ‘mondkapjesloze’ vluchten uit te voeren.

“We hebben hard gewerkt om onze passagiers en collega’s veilig te houden gedurende de pandemie”, vertelt Emma Gilthorpe, COO van luchthaven Heathrow. Gilthorpe verwacht dat passagiers dankzij vaccinaties en de investeringen die het vliegveld gedaan heeft in hygiëne veilig kunnen reizen, ook zonder mondkapjes. “We maken ons klaar voor een druk zomerseizoen, en deze verandering betekent dat we onze passagiers weer met een glimlach kunnen verwelkomen.

Ook British Airways en Virgin Atlantic zijn enthousiast over het vervallen van het mandaat en suggereren dat de mondkapjes aan boord van vliegtuigen mogelijk ook snel verleden tijd zijn. “Nu we leren te leven met covid en de mondkapjesplicht in Engeland is afgeschaft, vinden wij dat het ook aan boord de persoonlijke keuze van onze klanten moet zijn om een mondkapje te dragen, op routes waar geen internationale regelgeving omtrent mondkapjes geldt”, zegt Corneel Koster, COO van Virgin Atlantic. “Dit beleid wordt stap voor stap ingevoerd, te beginnen met onze vluchten vanaf Heathrow en Manchester naar de Caraïben.”

British Airways gaat een stap verder. “Vanaf woensdag 16 maart hoeven klanten aan boord van onze vluchten alleen nog maar verplicht een mondkapje te dragen als de bestemming waar ze naartoe reizen dit vereist. Voor de bestemmingen waar geen mondkapjesplicht in vliegtuigen geldt is het aan onze klanten om een persoonlijke keuze te maken”, aldus Jason Mahoney, COO van British Airways.