KLM, Transavia en TUI stoppen met mondkapjesplicht

KLM, Transavia en TUI Nederland stoppen met de handhaving van de mondkapjesplicht aan boord van vliegtuigen, zo meldt NH Nieuws.

Einde coronamaatregelen

Het kabinet maakte vandaag bekend dat het (zo goed als) alle coronamaatregelen vanaf woensdag 23 maart afschaft. Daarbij wordt ook de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer afgeschaft. In het vliegtuig en op luchthavens blijft deze verplichting echter bestaan. De reden die gegeven wordt is dat de mondkapjes vanwege Europese regelgeving in vliegtuigen verplicht gedragen moeten worden. “De Europese luchtvaartorganisatie EASA beveelt het dragen van mondkapjes in het vliegtuig momenteel sterk aan: strictly recommended. Dat is meer dan een advies. In vrijwel alle Europese landen moeten passagiers een mondkapje dragen. Nederland volgt die lijn”, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten aan Up in the Sky.

‘Dringend advies’

Strikt genomen gaat het echter om een ‘dringend advies’. Dat stellen de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, die al enige tijd intensief lobbyen voor een einde aan de mondkapjesplicht aan boord van vliegtuigen. Transavia en TUI noemen het besluit om mondkapjes enkel nog verplicht te houden aan boord van vliegtuigen, waar de mate van effect van de maatregel vanwege de moderne luchtfilters bovendien zeer twijfelachtig is, ‘onverantwoord’. “De vliegveiligheid komt daarmee in gevaar, omdat deze maatregel tot niet-naleving en meer agressie leidt”, laat een woordvoerder van Transavia aan NH Nieuws weten.

Ook TUI heeft geen goed woord over voor de verlenging van de mondkapjesplicht: “Passagiers zijn steeds minder bereid zich aan deze verplichting te houden, daar waar deze verder in de maatschappij vervalt. Het is ook niet meer uit te leggen of te verdedigen. Dit leidde de afgelopen tijd tot een toename van agressie aan boord jegens onze crew en andere passagiers. Wij dringen er op aan dat het kabinet deze verplichting tot het dragen van een mondkapje omzet in een dringende aanbeveling. Wij willen aan boord niet meer toezien op de naleving van de mondkapjesplicht.”

KLM liet later op de middag weten met Transavia en TUI mee te gaan. “We vinden het teleurstellend dat het gebruik van mondkapjes bij het boarden en gedurende de hele vlucht nog steeds overwogen wordt door de Nederlandse overheid, terwijl dit verder overal in Nederland is losgelaten. De sector vindt deze benadering ongepast, gelet op de fase waarin de pandemie zich bevindt. Het staat bovendien haaks op Europese en internationale ontwikkelingen die wij nauwgezet volgen”, aldus KLM. “Wij zijn van plan om hier met ingang van 23 maart niet meer op toe te zien. In plaats daarvan zullen we onze passagiers het dragen van een mondkapje aan boord in lijn met de EASA- en ICAO-richtlijnen dringend aanbevelen.”

Net als verschillende Britse luchtvaartmaatschappijen zullen KLM, TUI en Transavia het dragen van een mondkapje vanaf 23 maart enkel nog aanbevelen. Anders dan Nederland wijken Scandinavische landen – die tevens EASA-lid zijn – juist wél af van het dringende advies, en schaften de mondkapjesplicht in oktober 2021 al af. KLM geeft aan dat het nog altijd in overleg is met de Nederlandse overheid.