Vliegen naar Rusland: zo kan het nog

Rechtstreeks met het vliegtuig naar Rusland is vanuit Nederland niet meer mogelijk. Toch zijn er omwegen waardoor het nog lukt om per vliegtuig naar het land van Poetin te reizen.

Sancties

Na de Russische invasie in Oekraïne stopten talloze luchtvaartmaatschappijen met het aanbod van vluchten naar of over Rusland. Steeds meer westerse landen besloten daarnaast het luchtruim te sluiten voor Russische vliegtuigen. Moskou reageerde hierop door vluchten vanuit veel westerse landen eveneens niet meer toe te staan. Toch zijn er nog verschillende maatschappijen waarmee je vanuit Europa naar Rusland vliegen kan. Hieronder enkele voorbeelden.

Air Serbia

Servië is een van de Europese landen die het luchtruim niet heeft gesloten voor Russische vliegtuigen. Air Serbia biedt daarom nog altijd vluchten naar Moskou aan. De maatschappij met haar thuishaven in Belgrado, ziet door het wegvallen van de concurrentie de frequentie van vluchten naar Rusland zelfs stijgen. Vanuit de Servische hoofdstad vertrekken nu wekelijks zo’n vijftien in plaats van acht vluchten richting Rusland. Op deze route zet de maatschappij nu Airbus A330-200’s in, in plaats van de kleinere A320’s.

Turkish Airlines

Net als Air Serbia vliegt ook Turkish Airlines nog naar Rusland. Vanuit Istanbul wordt gevlogen op Moscow Vnukovo (VKO). Istanbul is daarmee de andere grote hub voor vliegverkeer naar Rusland vanuit Europa. Dat ook deze vluchten populair zijn is wederom te zien aan de inzet van grote toestellen en de frequentie. Morgen vertrekken alleen al vijf vluchten naar Rusland. Drie hiervan worden uitgevoerd met een Boeing 777-300ER. Met 300 stoelen in de economy class en 49 in business class, zijn dit de grootste toestellen van Turkish Airlines wat betreft het aantal passagiers dat kan worden meegenomen. De maatschappij heeft wel de boekingsprocedure moeten aanpassen nadat creditcardverstrekkers betalingen in Rusland en door Russen blokkeerden. Turkish Airlines Cargo voert tevens vrachtvluchten uit naar Rusland met Airbus A330-200 freighters.

Belavia

Minder verrassend dan de aanhoudende vluchten van Air Serbia en Turkish Airlines is wellicht de aanwezigheid van Belavia in dit lijstje. Belarus, of Wit-Rusland, deelt een grens met Rusland en Oekraïne. De banden tussen het regime van Belarus’ president Loekasjenko, ook wel beschouwd als ‘de laatste dictator van Europa’, en Poetins Kremlin zijn goed. Het is dan ook niet verrassend dat er morgen vanuit Minsk vijf vluchten naar Moskou vertrekken. Drie daarvan zullen landen op Domodedovo Airport (DME) en de andere twee op Sheremetyevo (SVO). Daarnaast wordt ’s ochtends en ’s avonds nog gevlogen naar Sint-Petersburg.

Feit is wel dat het momenteel, eveneens vanwege internationale sancties, lastig is om vanuit Europa Belarus in te komen. Voor Europeanen zijn Turkish Airlines en Air Serbia dan ook de eenvoudigste opties.