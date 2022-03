Twee Zuid-Afrikaanse maatschappijen aan de grond

De Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit (CAA) heeft alle vluchten van Comair voor onbepaalde tijd opgeschort.

Comair is franchisenemer van British Airways in Zuid-Afrika en eigenaar van de Zuid-Afrikaanse prijsvechter Kulula. Het bedrijf bedient met deze low-costmaatschappijen ruim veertig procent van de binnenlandse markt. Aanleiding voor de plotselinge opschorting is volgens de CAA een aantal incidenten kort na elkaar dit jaar. In eerste instantie werd uit voorzorg een tijdelijke opschorting van 24 uur opgelegd. In deze periode heeft Comair niet voldoende kunnen aantonen zijn zaken op orde te hebben, aldus de CAA, waarna opschorting voor onbepaalde tijd is opgelegd.

De luchtvaartautoriteit zegt te willen vaststellen of Comair voldoet aan alle voorschriften. Daartoe is een onderzoek gestart naar de kwaliteitscontrole en het veiligheidsmanagement van de maatschappij, stelt CAA in een verklaring. Bij nader onderzoek gedurende het weekeinde zijn volgens de luchtvaartautoriteit drie zogeheten ‘Level 1-findings’ en een ‘Level 3-finding’ vastgesteld. Level 1 impliceert een direct risico en moet onmiddellijk worden opgelost. Voor Level 3 staat een reactietijd van zeven dagen.

© Boeing

Veiligheidsincidenten

In de afgelopen tijd waren er problemen met drie van Comair-vluchten. Op 20 februari moest vlucht BA6252 kort na de start van Oost-Londen naar Johannesburg terugkeren omdat het landingsgestel niet kon worden ingetrokken. Kulula-vlucht MN451 moest vorige week kort na de start vanaf Lanseria omdraaien en landen op OR Tambo wegens een defecte motor. Volgens een passagier viel de motor ‘met een knal’ uit. Op 10 februari gebeurde vrijwel hetzelfde op dezelfde route.

Effect voor de markt

Het plotseling wegvallen van veertig procent van de vliegcapaciteit is een klap voor de binnenlandse markt in Zuid-Afrika. Andere vliegmaatschappijen, zoals Safair (47 procent.van de markt) en South African Airways, kunnen het ontstane tekort maar gedeeltelijk vullen. Hoofd Marketing van Safair, Kirby Gordon, illustreerde dat met cijfers. Safair heeft 22 toestellen, waarvan gemiddeld vijf in onderhoud. Met de overige zeventien voert Safair gemiddeld honderd binnenlandse vluchten per dag uit. Inmiddels heeft Safair wel een extra toestel in dienst gesteld om de eerste klap op te vangen.

De prijzen voor binnenlandse vluchten zijn al aan het stijgen en daarin is het effect van hogere brandstofprijzen nog niet verwerkt. De luchtvaartautoriteit zegt begrip te hebben voor de situatie en wil Comair zo snel mogelijk weer in de lucht zien. Het overstijgende belang is echter de veiligheid en het handhaven van Zuid-Afrika’s reputatie op dat gebied, met nul fatale burgerluchtvaartongelukken in de afgelopen dertig jaar, aldus de CAA.

Een van de ergste veiligheidskwesties bij Comair zou inmiddels zijn opgelost. Wat de gesignaleerde tekortkomingen inhouden wordt niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de autoriteiten forse kritiek hebben op de aanpak van het bedrijf. Zo is de luchtvaartautoriteit niet in kennis gesteld is bij veiligheidsproblemen, terwijl dat wel is voorgeschreven. Comair zegt er ondertussen alles aan te doen om om de tekortkomingen op te lossen en te voldoen aan de eisen van de CAA.