‘Boeing levert weer 737 MAX’s in China’

Boeing zou voor het eerst in drie jaar tijd een 737 MAX naar China brengen, zo meldt persbureau Reuters. Het toestel zou bestemd zijn voor Shanghai Airlines, een dochter van China Eastern Airlines.

Eerder gaf Boeing al aan dit jaar meer dan honderd 737’s af te willen leveren in China. Het grootste deel van deze toestellen staat al enige tijd opgeslagen op diverse locaties in de Verenigde Staten.

737 MAX

China was een van de laatste landen om de 737 MAX opnieuw te certificeren. Nu de toestellen sinds enkele maanden weer welkom zijn in het Chinese luchtruim is het wachten tot maatschappijen weer nieuwe 737’s zullen ontvangen. Veel luchtvaartmaatschappijen proberen echter de aflevering van nieuwe vliegtuigen, vanwege de nog aantrekkende vraag naar vliegreizen, uit te stellen.

Hawaii

De geruchten over het heropstarten van de leveringen kwamen nadat Boeing een 737 vanuit Everett, via Hawaii, naar China liet vliegen, waar de vliegtuigbouwer een montagehal heeft voor de installatie van interieuren. Alhoewel de levering door velen wordt gezien als een teken dat Chinese maatschappijen een herstel van de markt zien naderen, oefent Boeing ook druk uit op bedrijven om hun 737’s in ontvangst te nemen, wat ook een rol kan hebben gespeeld. De opslag van de reeds geproduceerde toestellen kost Boeing veel geld.