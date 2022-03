MAA gered? “Uitkomst ligt kennelijk al vast”

De toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA) is nog hoogst onzeker, maar volgens actiegroepen van omwonenden is Schiphol de redder in nood.

In december vorig jaar kwam de provincie Limburg, die eigenaar is van de luchthaven, met een conceptrapportage waaruit bleek dat een sluiting van het vliegveld het ‘gunstigste scenario’ is. De provincie keek onder meer naar de kosten en baten van het vliegveld. Op korte termijn zou het openhouden van MAA duurder zijn, maar op lange termijn kan het honderden miljoenen schelen. Echter, begin deze maand bleek uit een kostenberekening van Samco, Maas en GAM dat een sluiting niet 150 miljoen euro zou kosten, maar het dubbele: 326,5 miljoen. Bedrijven lieten deze berekening maken om een eventuele schadeclaim in te dienen wanneer de provincie de luchthaven sluit. Al eerder uitten zij hun zorgen voor de gevolgen van een sluiting van het Limburgse vliegveld.

Samenwerking Schiphol en MAA

Schiphol gaf aan in december een samenwerking met MAA te onderzoeken. Er lagen twee scenario’s op tafel. In het eerste zou de Noord-Hollandse luchthaven geen belang in Maastricht nemen, maar komt er wel een samenwerking op het gebied van exploitatie, commercie en vastgoedontwikkeling. In het andere geval neemt Schiphol wel deel. Momenteel heeft het vliegveld in Amsterdam alleen een meerderheidsbelang in Eindhoven Airport.

MAA wordt nu vooral ingezet voor vrachtvluchten ©Maastricht Aachen Airport

Actiegroepen denken dat Schiphol ervoor kan zorgen dat MAA de deuren open kan blijven houden. Zij denken dat dit vliegveld een belang gaat nemen in de Zuid-Limburgse luchthaven. Mocht dat gebeuren, dan is dat opmerkelijk gezien het feit dat de provincie in juni een besluit over de toekomst van MAA moet nemen. Een sluiting is nog helemaal niet uitgesloten. “Zo open is dat proces dus niet. Kennelijk ligt de uitkomst al vast”, zegt Frank Wormer van Alliantie tegen Uitbreiding van MAA in gesprek met Trouw. De directie van MAA denkt juist dat de luchthaven functioneel ingezet kan worden. “De marktvraag naar capaciteit op MAA zou weleens veel sneller kunnen stijgen dan uit de bestaande scenario’s blijkt”, aldus de directie.