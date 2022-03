‘Oekraïne signaleert Russische drone in NAVO-luchtruim’

Een Russische drone zou zich begeven hebben in het Poolse luchtruim. Dat beweren Oekraïense strijdkrachten.

De drone zou eerst boven Yavoriv, een stad in Oekraïne, gecirkeld hebben. Strijdkrachten stellen dat het onbemande luchtvaartuig rondvloog om de schade te beoordelen die veroorzaakt was aan de militaire basis van de stad. Bij de Russische raketaanval kwamen volgens 24 TV tenminste 35 mensen om het leven. Nadat de schade bekeken was, zou de drone over Polen gevlogen zijn waarna hij terug het Oekraïense luchtruim invloog. Daar werd de drone neergeschoten door de luchtverdediging van het land.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaf aan dat het een kwestie van tijd is wanneer een Russische raket op NAVO-grondgebied terechtkomt. Afgelopen zondag ontplofte een raket op circa 20 kilometer van de grens van Polen. Strijdkrachten stellen dat Rusland de confrontatie zoekt. “Zoals we kunnen zien, blijven de bezetters zonder aarzeling hun provocerende acties uitvoeren, vliegend in het luchtruim van NAVO-lidstaten”, aldus een woordvoerder, geciteerd door The Sun.

Niet welkom in luchtruim

Onlangs kondigde de Europese Unie samen met een aantal andere landen sancties af tegen Rusland. Onder meer leasebedrijven moeten hun contracten met Russische maatschappijen opzeggen en maatschappijen uit het land zijn niet meer welkom in het luchtruim van onder andere de EU. Mocht de drone daadwerkelijk door het luchtruim gevlogen zijn, iets wat al eerder met een Airbus A350 van Aeroflot in Canada gebeurde, dan is dat niet in lijn met de sancties. Het Verenigd Koninkrijk (VK) gaf eerder aan op te treden wanneer de regels geschonden worden. Tevens zei Sajid Javid, de Britse minister van Volksgezondheid, dat het VK in actie komt wanneer een NAVO-land aangevallen wordt. “We zijn vanaf het begin heel duidelijk geweest, samen met onze NAVO-bondgenoten, dat als er een aanval plaatsvindt op NAVO-grondgebied, het oorlog zal worden met de NAVO en dat er streng zal worden gereageerd”, aldus Javid.