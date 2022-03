Russische piloot verzet zich tegen oorlog | Video

Een Russische piloot had vlak na aankomst van een Pobeda-vlucht in Turkije een boodschap voor zijn passagiers.

Hoewel normaal gesproken een afscheidspraatje door de intercom van het vliegtuig klinkt, liet deze piloot weten wat hij van de Russische invasie in Oekraïne vindt. Na aankomst pakte hij de intercom en gaf de passagiers te verstaan: “Hier spreekt de gezagvoerder. Welkom in Antalya (Turkije). Ik spreek namens mijzelf, niet namens de maatschappij. Ik denk dat de oorlog met Oekraïne een misdaad is. We moeten niet doorgaan met deze oorlog. We moeten het onmiddellijk stoppen”, zegt hij in de opgenomen video.

“Ladies and gentlemen, here is your captain speaking. Welcome to Antalya. Thank you for flying with “Pobeda”. Also, from me personally: the war with Ukraine is a crime…”.



This brave 🇷🇺 pilot makes a statement. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/rzUo1BBIP2 March 11, 2022

Sancties Russische maatschappijen

Vorige maand kondigde de Europese Unie sancties af tegen Rusland. De Russische luchtvaartsector ondervond daarvan eveneens de gevolgen. Maatschappijen uit het land zijn in vrijwel de hele EU niet meer welkom, evenals in de luchtruimen van onder meer de Verenigde Staten en Canada. De vlucht naar Antalya kon echter wel uitgevoerd worden, omdat Turkije Russische maatschappijen niet weert. Sommige mensen die uit Rusland vluchtten vlogen dan ook via dat land naar Nederland.

Tevens moeten Russische maatschappijen hun geleasete vliegtuigen terugsturen naar de eigenaar. Echter, het land wil daar een stokje voor steken door maatschappijen te verbieden met hun vliegtuigen buiten de Russische grens te vliegen. Daardoor is het voor leasebedrijven onmogelijk hun vliegtuigen terug te krijgen. Het werd al helemaal onmogelijk toen Vladimir Poetin maandag ervoor tekende dat maatschappijen vliegtuigen van leasebedrijven mogen houden en exploiteren. Daarnaast maken deze bedrijven zich zorgen dat, als de toestellen al terugkomen, het geld niet of moeizaam overgemaakt wordt. Reden daarvoor is dat een aantal Russische banken onlangs afgesloten werden van het betaalsysteem SWIFT.