Aalsmeerbaan wacht groots onderhoud

Begin april krijgt de Aalsmeerbaan voor de eerste keer dit jaar een onderhoudsbeurt. De baan is drie maanden niet inzetbaar.

De Aalsmeerbaan is een belangrijke baan voor zowel het vertrekkende als aankomende vliegverkeer. NH Nieuws meldt dat de startbaan op 4 april niet meer gebruikt kan worden. Naar verwachting zal de baan half juli weer opengaan. Vorig jaar oktober was de Aalsmeerbaan eveneens enige tijd buitengebruik. Toen voerde Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) meetvluchten uit om het Instrument Landing Systeem (ILS) te testen.

Begin april wordt het landingssysteem van de baan vernieuwd. Daaraan voorafgaand moeten enkele onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden. Tijdens de drie maanden dat de baan gesloten is, wordt onder meer het asfalt vernieuwd. Dit geldt ook voor de omliggende banen. Tevens worden, zoals vaker bij werkzaamheden aan de startbaan, nieuwe ledlampen geplaatst, bekabeling aangelegd, de landingslichten vervangen en de markeringen op de baan geschilderd.

Omliggende (rij)banen ondervinden eveneens de gevolgen van het onderhoud © Ikreis, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Gevolgen sluiting Aalsmeerbaan

De Buitenveldertbaan kruist de Aalsmeerbaan. Daarom is deze baan eveneens enige tijd niet inzetbaar. In totaal kan de LVNL in het hele onderhoudstraject tien dagen niet over deze startbaan beschikken. Ondanks dat is de verwachting dat deze baan vaker ingezet zal worden. Dat geldt eveneens voor de Kaagbaan, alhoewel die de gevolgen ondervindt van de werkzaamheden: de baan ligt aan de omringende taxibanen die eveneens onderhoud krijgen. Naast de Buitenveldertbaan maakt LVNL naar verluidt vaker gebruik van de Zwanenburgbaan (voor landingen, red.). Bij een harde zuidwestenwind kan het voorkomen dat vliegtuigen ’s nachts arriveren op de Oostbaan. Dat betekent dat toestellen over de binnenstad van Amsterdam vliegen. Deze aanvliegroute kan mogelijk voor meer overlast zorgen.