KLM bezig met ontwikkeling nieuw voedsel aan boord

KLM houdt zich momenteel bezig met de ontwikkeling van gehaktballen met zeewier. Op die manier wil de maatschappij minder rundvlees aan boord gebruiken.

Reden hiervoor is volgens Paul Terstegge, directeur van de afdeling die zich bezighoudt met de ontwikkeling van (duurzamer) voedsel, dat reizigers bewuster gaan reizen. Een en ander past in het plaatje van een duurzaam wordende luchtvaartsector. Naast deze ontwikkeling vernieuwde KLM door de jaren heen haar vloot door de Boeing 747 te vervangen door de zuinigere Boeing 777 en 787 én een experiment met Schiphol aan te gaan om op de grond duurzamer te opereren.

KLM nam afscheid bijna precies een jaar geleden afscheid van de Boeing 747 © Wytze van den Broek

KLM-vlucht wordt duurzamer

Duurzamer opereren gaat niet alleen door een verminderde uitstoot van een vliegtuig. Services aan boord kunnen ook ‘schoner’. “We zullen in de toekomst meer vegetarische opties bieden en ook het aandeel rundvlees verlagen omdat dit relatief meer CO2 uitstoot met zich meebrengt. Zo onderzoeken we ook de mogelijkheid van hybride producten, bijvoorbeeld gehaktballen gemaakt van vlees in combinatie met zeewier, die ook erg lekker zijn”, aldus Terstegge in gesprek met de Telegraaf. “Onze klanten willen steeds vaker gezonde en bewuste keuzes. Dat is wereldwijd een maatschappelijke trend waar we op inspelen.”

Protest aan boord

In september vorig jaar protesteerden twee passagiers aan boord van een KLM-vlucht van Ghana naar Amsterdam. Reden hiervoor was dat ze het niet eens waren met de plannen die KLM zou hebben om vlees wereldwijd van de menu’s in de economy class te halen. Terwijl de twee dachten dat de maatschappij over zou gaan op vegetarische maaltijden, ontkende KLM dat. “Op dit moment zijn er geen concrete plannen om volledig over te stappen op vegetarische maaltijden’, aldus een woordvoerder van de maatschappij toentertijd. De twee reizigers werden overigens door het voorval voor vertrek van boord gehaald.