Minister houdt vast aan groeimogelijkheden luchtvaart

Wat gaat het nieuwe kabinet doen met de Schiphol? Een groei? Of toch een krimp? Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, sluit groei van de luchtvaart niet uit.

Harbers benadrukt als voorwaarde dat de luchthaven verder moet verduurzamen én de geluidsoverlast moet afnemen. Schiphol doet al veel om zo duurzaam mogelijk te opereren. Onlangs werd bekend dat de luchthaven met KLM gaat experimenteren hoe er op het platform duurzamer gewerkt kan worden. Uit rapporten blijkt dat de concentratie ultrafijnstof op en rondom Schiphol bijvoorbeeld nog steeds erg hoog is. Verder wil de luchthaven in 2030 dat er duurzaam getaxied wordt. Daarmee halveert het brandstofverbruik op de grond.

Minister wil niet veel afwijken

De luchtvaartnota 2020-2050 stelt dat het aantal vluchten per jaar in 2030 groeit naar 620.000. Harbers zegt dat het nieuwe kabinet niet te veel af mag wijken van deze nota. “Er is dan ook geen aanleiding om deze beleidsnota aan te passen”, aldus de minister, geciteerd door NH Nieuws. Partijen als GroenLinks en Partij van de Dieren geven aan dat die nog helemaal niet definitief is en gaven al eerder aan te pleiten voor een krimp. Die eerste partij beweerde dat een groei niet goed is voor de gezondheid van omwonenden. Ondanks de projecten van de luchthaven is het nog niet zeker hoe Schiphol gaat verduurzamen. “Het coalitieakkoord legt nieuwe accenten voor de vervolgbesluiten met (nog) meer aandacht voor verduurzaming en leefomgevingskwaliteit”, vervolgt Harbers in zijn brief aan de Kamer.

Lelystad Airport vraagteken

Rest de vraag wat er gaat gebeuren met Lelystad Airport. Harbers kon daarover nog geen uitspraken doen. Eerder deze maand gaf Christianne van de Wal, minister van Stikstof en Natuur, aan dat ze voor het vliegveld geen natuurvergunning kan afgeven omdat de stikstofberekeningen onjuist zouden zijn.