Omwonenden Schiphol: “Triest dat het zo moet”

Annette Pietersen, een omwonende van Schiphol en tevens D66-raadslid, gaat met eigen meetapparatuur de ‘herrie’ van het vliegverkeer meten.

Op die manier hoopt ze data te verzamelen over de geluidsoverlast van Schiphol met als doel dat overtuigende data waardoor het aantal vluchten moet reduceren. Eerder betoogde GroenLinks dat het aantal vluchten van de luchthaven omlaag moet om de stikstofuitstoot te laten afnemen en de omgeving leefbaarder te maken. Tevens stelde Kamerlid Suzanne Kröger dat het aantal vluchten, dat momenteel op maximaal 500.000 per jaar staat en volgens de luchtvaartnota 2020-2050 kan uitgroeien naar 620.000, invloed heeft op de gezondheid van omwonenden.

Meten overlast Schiphol

Pietersen woont in Nieuwkoop, een dorp op ongeveer 25 kilometer van Schiphol. Wanneer vliegtuigen in zuidelijke richting vertrekken, vliegen ze over Nieuwkoop heen. Het D66-raadslid geeft aan dat ze niet ieder toestel hoort, maar op sommige dagen is dat wel het geval. “Bij minder dan 150 lawaaivluchten per dag hoor je ons niet. Maar soms zijn ook wij chagrijnig. Raar dat Schiphol dit zoveel mensen aandoet”,” zegt ze in gesprek met Algemeen Dagblad.

Om de overlast van Schiphol te meten, is er de afgelopen tijd 60.000 euro geïnvesteerd in een zogeheten burgermeetnetwerk. Er zijn verschillende meetpunten geïntroduceerd in Nieuwkoop en omringende dorpen. Echter, deze meetpunten kunnen alleen boven de 60 decibel meten. Pietersen geeft aan dat ze (meerdere mensen, red.) daarom een speciaal apparaatje gebruiken dat gekoppeld is aan een systeem waardoor zij gemakkelijk kunnen opzoeken welk vliegtuig passeerde en welke route het aflegt. Omdat vliegtuigen een transponder hebben, maakt het de metingen makkelijker.

Geprofessionaliseerde apparatuur

De apparatuur is inmiddels nog verder geprofessionaliseerd. De Technische Universiteit Eindhoven kwam met een verbeterd apparaat waarmee mensen in de dorpen de overlast van vliegtuigen kunnen meten. Pietersen stelt dat zij twee jaar moeten meten om kans te maken op een reductie van het aantal vluchten. “Wij zijn géén boze mensen, triest dat dit zo moet”, vervolgt ze. “De lobby die wij tegenover ons hebben is enorm. Ze gaan op onze metingen schieten. Wij verwachten niet dat Schiphol minder gaat vliegen, dat zal de politiek moeten afdwingen.” Die politiek zal komende tijd beslissen wat er met Schiphol gaat gebeuren. Hoewel Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, aangeeft dat er niet veel afgeweken mag worden van de luchtvaartnota, maken de rapporten over de stikstofuitstoot het er niet makkelijker op.