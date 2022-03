Warm welkom Oekraïners op Eindhoven Airport

Duizenden Oekraïners slaan op de vlucht voor de oorlog met Rusland. Een aantal van hen arriveerde afgelopen week op Eindhoven Airport.

Eerder deze week stond het aantal vluchtelingen dat naar Nederland gereisd is op 6700. Komende weken wordt verwacht dat nog duizenden mensen naar ons land zullen vluchten. Vanaf afgelopen maandag waren er 17.000 plekken voor vluchtelingen ingericht. Naar verwachting neemt dat aantal volgende week toe naar 25.000. Naast de opvangplekken neemt een aantal Nederlanders Oekraïners in huis. Ze werden onder meer op Eindhoven Airport opgewacht.

Aankomst Eindhoven Airport

Henro Veijer is een van de Nederlanders die vluchtelingen wil opvangen. Hij komt uit Enschede. Het enige dat hij over de mensen die bij hem in huis komen weet, is dat het gaat om de 34-jarige Daria en haar dochter Milana van zeven. “Ik weet niet waar ze vandaan komen, ik weet niet wat ze meegemaakt hebben. Dat gaan we straks allemaal horen”, zegt hij tegen Omroep Brabant voordat de twee arriveren op de luchthaven van Eindhoven. “Die mensen hebben hulp nodig. Ze zijn alles kwijt en wij hebben alles.”

Als Daria en Milana, de twee met wie Veijer gematcht werd via een lokale hulporganisatie, de aankomsthal binnenlopen lijkt het eerste contact tussen de twee en Veijer ietwat ‘ongemakkelijk’, onder meer door de taalbarrière. Ondanks dat betekent het niet dat gevluchte Oekraïners niet blij zijn met de opvang van Veijer. “Ik ben echt heel blij met dit warme welkom en dat we opgehaald worden. Het is wel heel lastig dat ik geen Engels spreek, maar gelukkig krijgen we hulp”, licht Daria toe. Zij vervolgt dat de situatie in Oekraïne erg gevaarlijk was. “We woonden in Kiev. Na de inval van de Russen werd het te gevaarlijk met een klein kind. We werden gebombardeerd en daarom zijn we met het vliegtuig hierheen gekomen.” Er wordt in Europa veel gedaan om Oekraïners te helpen. Wizzair kondigde onlangs aan 100.000 gratis stoelen aan hen aan te bieden.