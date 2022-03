Delta Air Lines breidt vluchten tussen VS en Schiphol uit

Delta Air Lines gaat het aantal vluchten tussen de Verenigde Staten en Schiphol nog verder opvoeren.

Vorig jaar november heropenden de grenzen van de VS nadat deze lange tijd gesloten waren wegens het coronavirus. Toentertijd schroefde Delta Air Lines de frequentie naar Schiphol al op. Het aantal vluchten tussen Atalanta en Amsterdam nam toe met drie per dag, terwijl het daarvoor nog twee was. Bovendien maakte Delta Air Lines bekend dat in mei dit jaar de route tussen Portland en Amsterdam hervat wordt. Komend seizoen breidt de maatschappij het aantal vluchten naar Schiphol nog verder uit.

Delta Air Lines komt vaker naar Schiphol © Matti Blume, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Delta Air Lines vaker naar Schiphol

Het aantal vluchten van Delta gaat van 58 keer vorig zomerseizoen naar 119 keer komend zomerseizoen. Dit zomerseizoen biedt Delta Air Lines vanuit Schiphol vluchten aan naar Atlanta, Boston, Detroit, New York JFK, Minneapolis, Portland, Seattle en Salt Lake City. “Delta heeft zich gericht op de heropbouw van haar netwerk om passagiers gemakkelijke toegang te geven tot de bestemming van hun voorkeur. We maken deze belofte waar met maximaal 74 dagelijkse vluchten vanuit 21 Europese bestemmingen naar tien Amerikaanse gateways deze zomer”, aldus Joe Esposito, Netwerkplanning van Delta, in een verklaring.

De luchtvaartmaatschappij zet op deze routes een Airbus A330-200, A330-300, A330-900 en A350-900 in. Al deze toestellen zijn voorzien van een Premium Select Cabine en premium economy class. “We hebben ook versneld verbeteringen aan onze vloot doorgevoerd, zodat klanten kunnen genieten van een comfortabelere reis inclusief de beschikbaarheid van meer stoelen dan ooit in Delta Premium Select, dat de komende maanden op bijna elke vlucht vanuit Europa beschikbaar is”, vertelt Esposito.