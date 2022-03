Proefpersonen denken een vliegtuig te kunnen laten landen

Uit onderzoek door de Universiteit van Waikato (Nieuw-Zeeland) blijkt dat mensen zonder enige vliegervaring zichzelf overschatten als het gaat om het maken van een geslaagde landing.

Mensen kunnen dermate zeker zijn van hun competentie, zelfs als ze niet over relevante vaardigheden voor een taak beschikken dat ze zichzelf en anderen in ernstig gevaar kunnen brengen. Het onderzoek wijst uit dat ze wel heel simpel denken over het veilig aan de grond zetten van een commercieel vliegtuig.

Vliegtuig laten landen

De helft van de 780 vrijwilligers die meededen aan het onderzoek kreeg eerst een YouTube-video van vier minuten te zien waarin twee commerciële vliegers een landing maken in een bergachtig gebied. Vervolgens vroegen de wetenschappers aan hen hoeveel vertrouwen ze na het zien van de video hadden om dit zelf te doen zonder er zelf het leven bij te laten. Dertig procent van deze vrijwilligers bleek daar meer vertrouwen in te hebben dan de vrijwilligers die deze video niet hadden gezien. “Mensen denken: ‘Nou, als het er echt op aankomt, zoals in een noodgeval, zou ik het vliegtuig kunnen landen’. Maar … dat vereist vaardigheden die de meeste mensen gewoon niet hebben”, licht Maryanne Garry van de Universiteit van Waikato toe tegenover New Scientist.

Bevindingen

Onderzoekers vonden de resultaten ‘verrassend’ gegeven het feit dat een pilotenopleiding voor de commerciële luchtvaart, evenals een opleiding voor general aviation, veel expertise vergt. Garry vervolgt dat de vrijwilligers op een schaal van 1 tot 5 zichzelf een 4.4 gaven voor de vaardigheden die ze denken te hebben. Kortom: deze mensen denken dat ze (na het zien van een YouTube-video) een vliegtuig kunnen besturen, terwijl pilotenopleidingen honderden uren training en opleiding vereisen, waarbij het soms wel degelijk fataal afloopt.

Volgens Garry overschatten mensen hun zelfvertrouwen in sommige situaties. Zij denken dat ze beschikken over bepaalde vaardigheden, terwijl ze die helemaal niet in huis hebben. Ze noemt dit een ‘snelle illusie’. Al kan deze zelfoverschatting mensenlevens in gevaar brengen, een voordeel is er ook. Volgens Kayla Jordan, eveneens werkend aan de Universiteit van Waikato, kan het mensen een boost geven om de uitdagingen in het dagelijks leven aan te gaan. “Het is nogal verrassend dat mensen er meer vertrouwen in krijgen dat ze deze zeer gespecialiseerde prestatie kunnen leveren terwijl ze ons tegelijkertijd vertellen dat ze weten dat het landen van een vliegtuig veel expertise vereist”, aldus Jordan.