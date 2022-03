Verenigd Koninkrijk heft laatste reisbeperkingen op

Alle overgebleven corona-reisrestricties in het Verenigd Koninkrijk zijn per vandaag opgeheven.

Bijna precies twee jaar nadat het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in lockdown ging zijn, met het vervallen van de laatste reisrestricties, in vrijwel het hele land alle maatregelen opgeheven. Vanaf vandaag hoeven ook ongevaccineerde reizigers geen testbewijzen voor of na hun vlucht te laten zien. Ook de verplichte reisformulieren komen te vervallen.

“Na alles waar we voor hebben gewerkt, elke prik, elke test en de offers die het hele land heeft gebracht, kunnen we bijna twee jaar verder eindelijk reizen zonder bureaucratische beperkingen”, vertelt een enthousiaste Robert Courts, minister van Luchtvaart. Ook de reisindustrie is blij: “Het opheffen van alle reisbeperkingen is de laatste game-changer. Mensen kunnen nu op vakantie gaan of familie en vrienden in het buitenland bezoeken zonder alle stress die gepaard gaat met testen voordat ze naar huis terugkeren”, zegt Derek Jones, directeur van toerismebedrijf Kuoni.

Woensdag 23 maart vervallen ook in Nederland de laatste reisrestricties. Vanaf dat moment kunnen reizigers zonder vaccinatie of test het land weer in- en uitreizen. Aan boord van vliegtuigen blijft de mondkapjesplicht nog wel bestaan, maar luchtvaartmaatschappijen geven aan deze vanaf woensdag niet langer te handhaven.