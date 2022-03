KLM en Air France gooien prijzen omhoog

KLM en Air France verhogen de ticketprijzen voor langeafstandsvluchten in verband met de sterk gestegen olieprijs, zo meldt De Telegraaf.

In economy class betalen reizigers 30 euro extra, in business class gaan de tarieven met 100 euro omhoog. De prijsverhoging geldt voor alle nieuwe boekingen van intercontinentale vluchten, niet voor reeds gekochte tickets. “De stijgende olieprijs heeft op deze vluchten de meeste impact”, meldt een woordvoerder van KLM. De afgelopen weken is de olieprijs, die al enige tijd in de plus zat, steeds verder gestegen vanwege de oorlog in Oekraïne. Inmiddels ligt de prijs op zo’n 107 dollar per vat, waar deze de afgelopen jaren op een gemiddelde van 60 dollar per vat lag.

Ed Bastian, CEO van KLM-partner Delta Air Lines, verwacht dat de ticketprijzen wereldwijd met vijf à tien procent kunnen stijgen. Vanwege de prijsstijging van olie zijn ook de kerosineprijzen door het dak gegaan. In maart ligt de brandstofprijs voor vliegtuigen 19,5 procent hoger dan de maand ervoor, en maar liefst 82,5 procent hoger dan een jaar geleden. Groot vraagteken is wat de prijs op de langere termijn zal doen.