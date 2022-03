Eindhoven Airport koestert hoge verwachtingen

Eindhoven Airport breidt haar terminal uit. Reden daarvoor is dat de luchthaven meer reizigers verwacht te verwelkomen.

De oppervlakte van de huidige terminal is 26.000 vierkante meter. De terminal krijgt er in totaal 10.000 bij die verdeeld wordt over 8.000 aan de luchtzijde en 2.000 aan de landzijde. Zowel de begane grond als de eerste verdieping ondergaat een metamorfose. Er komen meer gates en ook de ruimte voor de horeca neemt toe. Tevens wordt het non-Schengengebied verruimd. De luchthaven laat weten dat door de uitbreiding het comfort voor reizigers én medewerkers verhoogd wordt door de ruimte die er zal ontstaan. Verwacht wordt dat het ontwerp in januari 2023 klaar is waarna eind dat jaar begonnen kan worden met de werkzaamheden. Naar verluidt zal de uitbreiding in 2025 gerealiseerd zijn.

Eindhoven Airport krijgt meer gates © DAY

Toename reizigers Eindhoven Airport

Het plan om de terminal uit te breiden ontstond doordat Eindhoven Airport meer reizigers verwacht die via de luchthaven reizen. Tijdens de coronacrisis lag het aantal vluchten erg laag en nam het aantal passagiers op de luchthaven af. Inmiddels heeft het Noord-Brabantse vliegveld de weg omhoog ingeslagen. In oktober vorig jaar verwachtte Eindhoven Airport 3100 aankomende en vertrekkende vluchten af te handelen. Dat was 21 procent minder dan in de periode voor de coronacrisis. De huidige terminal biedt nu plaats voor vijf miljoen passagiers per jaar, maar verwacht wordt dat dit toeneemt tot zeven miljoen per jaar.

Contract getekend

Eindhoven Airport gaat voor de uitbreiding van de terminal in zee met EGM architecten en Iv-Bouw. Afgelopen week tekenden de partijen een contract voor de ontwerpwerkzaamheden. In dit contract staat dat de architect zowel een voorlopig als definitief ontwerp creëert. Daarnaast zorgt deze partij voor directievoering en het toezicht tijdens de bouw. Iv-Bouw houdt zich bezig met het constructief en installatietechnisch ontwerp.