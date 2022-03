FNV: “Fokker zal zichzelf in de voet schieten”

Fokker Technologies sluit haar fabrieken in Helmond en Hoogerheide. Daardoor verliezen veel werknemers hun baan.

De reden voor deze sluiting is dat het bedrijf alles onder wil brengen op de locatie in Papendrecht. Nu wordt in de vestiging in Helmond gewerkt aan landingsgestellen (Fokker Landing Gear, red.), terwijl het personeel in Hoogerheide zich bezighoudt met kabelbomen voor vliegtuigen. In de bedrijfshallen in de Zuid-Hollandse stad is eind vorig jaar flink geïnvesteerd. De gemeente Papendrecht stak maximaal 16 miljoen euro in Fokker, waarvan 12 miljoen als lening. Hierdoor zou het aantal bestaande arbeidsplaatsen van zo’n 900 stuks, toenemen met zo’n 500 à 825 stuks. Het blijkt om het aantal banen uit Helmond en Hoogerheide te gaan, aldus de vakbonden.

Het bedrijf hoopt dat de werknemers die stap daadwerkelijk zullen zetten. Iedereen zou volgens een woordvoerder van het Britse GKN een baan kunnen krijgen. In totaal loopt het aantal banen in Papendrecht op tot 1800. Het doel is dat in de stad in Zuid-Holland ‘ultramoderne, dynamische productiecentra’ ontstaan. Dat geldt eveneens voor de vestiging in Hoogeveen.

KLM vloog vele jaren met Fokkers © Pieter van Marion from Netherlands, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Kritiek op sluiting Fokkerfabriek

Echter, FNV denkt dat het Fokker-personeel (grotendeels) afziet van een verhuizing naar Papendrecht. De reistijd tussen de fabriek in Helmond en de Zuid-Hollandse stad bedraagt iets minder dan anderhalf uur, terwijl werknemers van de vestiging in Hoogerheide 45 minuten onderweg zijn. “Fokker zal zichzelf in de voet schieten. Ik verwacht dat een heleboel medewerkers met cruciale functies niet zal meegaan. Ik denk dat bedrijven als ASML en VDL deze mensen met open armen zullen ontvangen”, vertelt FNV-bestuurder Ron Peters bij Eindhovens Dagblad.

FNV en CNV gaan komende week in gesprek met de medewerkers van de vestigingen in Helmond en Hoogerheide. Verwacht wordt dat er een tegemoetkoming komt in tijd en geld. Dat dit compromis voor de hand ligt heeft te maken met het feit dat er een krapte op de arbeidsmarkt heerst. Fokker zou haar medewerkers niet graag naar een ander bedrijf zien vertrekken.