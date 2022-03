‘Antonov-management negeerde advies verplaatsing An-225’

Drie weken geleden kwam het trieste nieuws naar buiten dat de enige Antonov An-225 vernietigd was. Voor de invasie adviseerde de NAVO al het toestel te verplaatsen.

Het vliegtuig stond gepositioneerd op de luchthaven van Hostomel, dicht in de buurt van Kiev. Dit is een belangrijk strategisch vliegveld. Daar vonden aan het begin van de Russische invasie zware gevechten plaats. Bij die gevechten werd de An-225 eveneens vernietigd. Later op de dag verschenen beelden op de sociale media waaruit zou blijken dat het toestel geruïneerd zou zijn. Daarna bevestigde Oekraïne op Twitter dat het inderdaad verwoest was.

Antonov An-225 naar andere luchthaven

Echter, Majoor Dmytro Antonov, een An-225-piloot, beweert in een video dat de NAVO voor de invasie adviseerde het vliegtuig daar weg te halen. In januari deelde de NAVO al een waarschuwing uit. “Er was geen beslissing om het vliegtuig ergens heen te brengen. Je kon Rzeszów (Polen, red.) doen, je kon Leipzig (Duitsland, red.) doen. Waarom Leipzig? Omdat er op 26 januari een oproep was aan het management van het (NAVO Support and Procurement Agency) via (Antonov Logistics, red.) voor de verplaatsing van al onze vliegtuigen”, aldus de piloot, die door Simple Flying aangeduid wordt als Maj. Antonov.

Het management gaf volgens hem geen gehoor aan de oproep. “Vliegpersoneel, personeel, reserveonderdelen, etc. konden worden vervoerd naar Leipzig in het licht van een mogelijke oorlog. Er kwam geen antwoord op deze vraag… En zoals ik al zei, er was geen vastberaden besluit om de vliegtuigen tussen 15 en 23 februari over te brengen.”

Bezoek aan Leipzig

Uiteindelijk is het management twee weken voor de oorlog in Oekraïne op bezoek geweest in Leipzig. Echter, het zorgde er niet voor dat er actie ondernomen werd om de An-225 te verplaatsen. Maj. Antonov stelt dat deze actie samenhangt met de connecties in Rusland. De uitspraken over het Antonov-management werden hem niet in dank afgenomen. De piloot zou verschillende bedreigingen van het bedrijf hebben ontvangen. “Laat ze maar dreigen. Ze hebben een beetje wraak genomen, ze hebben mijn telefoon geblokkeerd. Zolang ik nog toegang heb tot het internet, is alles in orde”, vervolgt Maj. Antonov.