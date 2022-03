KLM Flight Academy van start met elektrische vluchten

De KLM Flight Academy begint maandag met een proef met elektrische lesvluchten bij E-Flight Academy op vliegveld Teuge.

In het kader van haar 75-jarig jubileum kondigde de KLM Flight Academy in september al aan dat het studenten zo snel mogelijk CO2-neutraal wil opleiden. Daartoe heeft de op Eelde gestationeerde vliegschool een optie genomen op veertien elektrische lestoestellen die op dit moment nog in ontwikkeling zijn. De verwachting is dat de vliegtuigen vanaf 2024 of 2025 in gebruik genomen kunnen worden.

Om alvast ervaring op te kunnen doen met elektrisch vliegen start de KLS dit jaar al met een proef op Teuge. Bij een groep studenten wordt één les motorvliegen vervangen door twee elektrische lesvluchten bij E-Flight op Teuge, een van de eerste en snelstgroeiende elektrische vliegscholen ter wereld. Als de proef succesvol verloopt is het de bedoeling dat de samenwerking wordt voortgezet.

“We starten met een proef omdat we eerst goed willen bekijken wat de ervaringen zijn met elektrische vliegen”, vertelt Mark Gerritsen, Hoofd Trainingen bij de KLM Flight Academy. “De elektrische lestoestellen die E-Flight Academy gebruikt hebben een beperkt vliegbereik waardoor ze niet geschikt zijn voor grote delen van onze beroepsopleiding. Maar een begin kunnen we er wel mee maken en dat doen we vanaf vandaag.”