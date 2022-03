Russische vrachtmaatschappij zet Boeings aan de grond

De Europese Unie (EU) en enkele andere landen kondigden afgelopen weken sancties aan tegen Rusland. Volga-Dnepr, de grootste vrachtmaatschappij uit het land, nam daarom het besluit vluchten met Boeing-vliegtuigen te cancelen.

De activiteiten van twee dochtermaatschappijen worden nu geannuleerd. Het gaat om AirBridgeCargo en Atran. Die eerste, die overigens voor de sancties regelmatig op Schiphol vloog, heeft achttien 747’s in dienst, terwijl die tweede beschikt over zes 737’s. Dit besluit kwam tot stand als gevolg van de (Europese) sancties en het besluit van Bermuda’s Civil Aviation Authority (BCAA) om hun luchtwaardigheidscertificaten van alle in het land geregistreerde vliegtuigen uit Rusland te beëindigen. Dit leidt tot grote gevolgen voor de Russische luchtvaart. “Het management van Volga Dnepr heeft een bewuste beslissing genomen om samen met partners en regelgevende instanties van de staat een mogelijke oplossing te vinden”, zegt Volga Dnepr tegenover Reuters. Door de annuleringen van vluchten met Boeing-toestellen vliegt het bedrijf nog met onder andere Antonov An 124- en Ilyushin II 76-vliegtuigen.

Geen vluchten met Boeing-vliegtuigen

Terwijl Rusland probeerde de geleasede machines in eigen land te houden, trokken leasemaatschappijen hun contracten in nadat de EU sancties afkondigden. Russische airlines maken grotendeels gebruik van dit soort toestellen. In totaal hebben zij 980 passagiersvliegtuigen tot hun beschikking waarvan er 777 gehuurd worden. In eerste instantie besloot Rusland dat maatschappijen met hun vliegtuigen niet meer buiten de Russische landsgrenzen mogen vliegen. Daardoor wordt het voor leasebedrijven vrijwel onmogelijk om hun machines terug te krijgen. Daar kwam halverwege maart bij dat de Russische president Vladimir Poetin zijn handtekening zette onder de nieuwe wetgeving met ‘steunmaatregelen’ wat inhield dat maatschappijen de machines van buitenlandse leasebedrijven mogen houden en exploiteren.