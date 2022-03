Binnenkort terug: met British Airways vanaf Rotterdam

British Airways begint vanaf 27 maart weer met vliegen tussen Rotterdam The Hague Airport en London City Airport. Op werkdagen zullen met Embraer 190’s vier keer per dag vluchten worden aangeboden.

Herstart vanaf Rotterdam

Vooral voor zakelijk vliegverkeer is het herstel van deze route, die tijdens de coronaperiode niet in gebruik was, erg fijn. Daarnaast is het, naast de vele vakantiebestemmingen, de enige echte zakenbestemming. British Airways poogde vorig jaar al terug te keren. Tussen 20 september en 28 november onderhield de maatschappij de dienst tussen Rotterdam The Hague Airport en City. Tijdens de opleving van het coronavirus door de omikronvariant werd besloten de verbinding toch weer op te schorten. De maatschappij ziet de herstart op 27 maart nu vol enthousiasme tegemoet.

Uitbreiding onzeker

Op den duur komt daar mogelijk een tweede bestemming bij: Istanbul Airport. Door een gebrek aan beschikbare slots is dit op de korte termijn nog niet mogelijk. De luchthaven wil graag uitbreiden maar stuit daarbij op weerstand bij omwonenden en milieuorganisaties. Hierbij lopen de spanningen hoog op. Zo zouden omwonenden zelfs uit een overleg willen stappen dat over een nieuw luchthavenbesluit gaat waarin Rotterdam The Hague Airport aangeeft hoe het zich over de komende jaren wil ontwikkelen.

Momenteel wordt er op de Zuid-Hollandse luchthaven tussen 7:00 en 23:00 uur gevlogen. Bewonersgroepen willen dat die tijd korter wordt. Ook de lokale politiek is niet onverdeeld enthousiast over de luchthaven. De lokale tak van GroenLinks leidt het verzet. Eerder liet deze fractie weten dat het vliegveld zelfs voor andere doeleinden ingezet zou kunnen worden wat die partij betreft.