China Eastern zet meer dan honderd 737’s aan de grond

Naar aanleiding van het vliegtuigongeluk van maandag zet China Eastern Airlines alle 102 Boeing 737-800’s voorlopig aan de grond.

Crash

Maandagochtend (Nederlandse tijd) werd bekend dat een Boeing 737-800 van China Eastern Airlines verongelukt is in het zuiden van China. Het toestel had 123 passagiers en negen bemanningsleden aan boord, en was als vlucht MU5735 onderweg van Kunming naar Guangzhou. Het vliegtuig stortte neer in een bergachtige omgeving bij Wuzhou, gelegen op ongeveer driekwart van de route. Al gauw werd aangenomen dat er geen overlevenden zijn, waarmee dit het eerste dodelijke vliegtuigongeluk in China in ruim een decennium. De Chinese president Xi Jinping heeft een grootschalig onderzoek naar de crash ingesteld.

De China Eastern-vlucht sloeg een groot gat in de berg waarop deze terechtkwam, en veroorzaakte daarna een grote brand die zelfs op satellietbeelden van NASA te zien was. Op beelden die kort na de crash verschenen op social media (onderaan dit artikel opgenomen) is te zien dat het toestel met de neus omlaag neerkomt. Dat strookt ook met de gegevens van de vlucht die beschikbaar zijn via FlightRadar24, waaruit blijkt dat de Boeing op het laatste moment met 30.000 voet per minuut daalde.

Onderzoek

De zoektocht naar het wrak en eventuele overledenen verliep moeilijk door de lastig bereikbare locatie van het ongeluk. Meer dan twintig brandweerauto’s en ruim honderd brandweerlieden werden naar de locatie van de ramp in de bergen gestuurd. De brandweerauto’s konden het China Eastern-wrak echter niet bereiken, waarna brandweerlieden te voet verder zijn gegaan.

Het onderzoek naar het ongeluk is ondertussen in volle gang. Over de toedracht is momenteel nog niets bekend. Het vliegtuig was slechts een geruime zes jaar oud. Onder meer met drones wordt gezocht naar de ‘zwarte dozen’, die tapes met data van het vliegtuig en geluidsopnamen van de cockpit bevatten. De positie van het vliegtuig en de uitzonderlijk hoge daalsnelheid duiden op een zeer ernstige technische storing, resulterend in een controleverlies dat al (min of meer) op kruishoogte moet hebben plaatsgevonden. Het is niet bekend of de piloten nog contact hebben weten te leggen met de luchtverkeersleiding op de grond.

Aan de grond

Later op de dag kleurde de website van China Eastern Airlines in verband met het ongeluk zwart-wit. De luchtvaartmaatschappij maakte vervolgens bekend dat het uit voorzorg alle 102 Boeing 737-800’s vanaf dinsdag aan de grond houdt. “Het is nog niet duidelijk of de oorzaak van het ongeluk gerelateerd is aan het vliegtuig, maar om veiligheidsredenen heeft het bedrijf besloten om de operatie met alle 737-800-vliegtuigen vanaf morgen [dinsdag, red.] op te schorten.” Het ongeluk heeft ook grote gevolgen voor de andere vluchten die de maatschappij uitvoert. Ondanks alle maatregelen die zijn genomen annuleren klanten hun vliegtickets massaal. Zo’n 82 procent van alle vluchten die voor maandag en dinsdag gepland stonden werden geschrapt, zo meldde Bloomberg maandag op basis van berichten van lokale media.

Naar aanleiding van het ongeluk ging de aandelenprijs van Boeing ook hard onderuit, met een daling van ruim 3,5 procent. De vliegtuigbouwer schreef in een statement dat het meeleeft met de passagiers en bemanningsleden van de China Eastern-vlucht en dat Boeing samenwerkt met de maatschappij en ondersteuning biedt. Ook de relevante Amerikaanse luchtvaart- en veiligheidsautoriteiten, de FAA en de NTSB, meldden klaar te staan om het onderzoek waar nodig te ondersteunen.

Boeing is in contact with the U.S. National Transportation Safety Board and our technical experts are prepared to assist with the investigation led by the Civil Aviation Administration of China. — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) March 21, 2022 The NTSB has appointed a senior air safety investigator as a U.S. accredited representative to the investigation of the March 21, 2022, crash of a China Eastern Airlines Boeing 737-800 near Wuzhou, China. — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) March 21, 2022

Beelden

Op beelden die kort na de crash verschenen op social media is te zien dat het toestel met de neus omlaag neerkomt. Vanuit twee verschillende hoeken, afkomstig van een beveiligingscamera en een dashboardcamera, werden video-opnames gedeeld van het neerstortende vliegtuig. Later op de dag verschenen beelden van Chinese staatsmedia waarop wrakstukken van de China Eastern-vlucht te zien zijn.

Let op: sommige beelden kunnen als schokkend worden ervaren.