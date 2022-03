Eerste dronevluchten boven luchthaven Rotterdam

Niet lang geleden was het nog ondenkbaar: met drones vliegen boven luchthavens. Rotterdam The Hague Airport doet met twee projecten de eerste ervaring op.

Dankzij nieuwe Europese regelgeving mogen specifieke ‘operators’ sinds maart gereguleerde dronevluchten in de veiligheidszones bij vliegvelden uitvoeren. De vlucht wordt afgestemd met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en mag vervolgens overal in de CTR een kijkje nemen. De luchthaven van Rotterdam besloot om in samenwerking met andere partijen twee proeven met drones uit te voeren om de voordelen van drones in de luchtvaart te onderzoeken. Ook wil het vliegveld meer ervaring met drones opdoen om een inschatting te maken van de wenselijkheid en haalbaarheid van het gebruik in de toekomst.

Eerste vlucht

Op woensdag 2 maart vond de eerste commerciële dronevlucht boven de luchthaven van Rotterdam plaats. Dronewatch, dat gespecialiseerd is in dronefotografie, werd gevraagd foto- en videobeelden te maken van het zonnepark Rotterdam The Hague Airport in aanleg. Uitgangspunt van het experiment was dat het overige luchtverkeer geen hinder zou ondervinden van de drone-operatie. Om die reden werd een aantal speciale procedures afgesproken: naast het onderhouden van tweezijdig radiocontact met de verkeerstoren werd op de drone een maximale vlieghoogte ingesteld. Ook werd overeengekomen dat de drone binnen een minuut aan de grond moest staan na instructie van de luchtverkeersleider.

De dronevluchten vonden aan het eind van de middag plaats, tussen starts en landingen van lijnvluchten en kleiner vliegverkeer door. Op een gegeven moment werd er zelfs gelijktijdig met een binnenkomende traumahelikopter gevlogen. Dankzij het actieve toezicht konden zowel de drone als helikopter ongehinderd doorvliegen.

Inspectie start- en landingsbaan

Op 21 maart werd een tweede proef uitgevoerd door stichting Dutch Drone Delta. In samenwerking met LVNL, Dura Vermeer en AirHub werd een automatische drone-inspectie uitgevoerd op de luchthaven van Rotterdam. De drone werd ingezet om de start- en landingsbaan te inspecteren. Ook hier lag de focus op het veilig en efficiënt inzetten van drones in luchthavengebieden, op zodanige wijze dat het overige vliegverkeer er geen hinder van ondervindt. De pilotfase volgt op een reeks eerdere dronevluchten die de Dutch Drone Delta in 2020 op luchthaven Schiphol uitvoerde.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het bemande en onbemande vliegverkeer zo goed mogelijk met elkaar geïntegreerd wordt. Niet alleen kunnen reizigers in de toekomst wellicht met luchttaxi’s worden vervoerd, het gebruik van drones kan ook een praktische oplossing bieden voor luchthavenoperaties. Zo voorziet Schiphol dat de dagelijkse werkzaamheden op het platform bij de luchthavens in 2050 aanzienlijk zijn veranderd. Zo zullen de activiteiten schoon, maar ook slim en autonoom worden uitgevoerd. Uiteindelijk moeten alle airside-voertuigen vervangen worden door een onderling verbonden vloot van zelfrijdende emissievrije voertuigen.