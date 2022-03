Zo ziet het zomerschema van KLM eruit

KLM heeft bekend gemaakt waarop gevlogen wordt tussen 27 maart en 29 oktober. Met 167 rechtstreekse bestemmingen is het aanbod uitgebreid.

Stijgende vraag

Tot en met 29 oktober vliegt KLM naar 96 Europese en 71 intercontinentale bestemmingen. Meer dan in de afgelopen twee jaren wil men weer vliegend op vakantie. “Dankzij de versoepelingen die zijn doorgevoerd door Nederland en andere EU-lidstaten, zien we de vraag naar vliegreizen stijgen. Deze zomer is de capaciteit in Europa daarom met 10% uitgebreid ten opzichte van vorig jaar”, aldus KLM. Daarmee biedt de maatschappij bijna weer hetzelfde als voor de coronacrisis.

Specifiek op populaire vakantiebestemmingen als Porto en Lissabon gaat meer gevlogen worden. Dit respectievelijk drie en vier keer per dag. Ook de nieuwe bestemmingen van vorig jaar zoals Belgrado, Dubrovnik en Palma de Mallorca blijven in het routenetwerk. Daartegenover staat wel dat de oorlog in Oekraïne vluchten naar onder andere Kiev, Sint Petersburg en Moskou voorlopig niet zullen plaatsvinden. Tenzij er geen verandering optreedt blijft dit ook voor de zomer zo.

Versoepeling inreisregels

Intercontinentaal vliegen was ten tijde van corona nog minder eenvoudig. KLM anticipeert op een sterke groei op deze markt en vergroot de capaciteit met maar liefst zeventien procent ten opzichte van vorig jaar. Klassieke bestemmingen voor Nederlandse toeristen als Aruba, Bonaire en Curaçao zullen ten minste dagelijks worden aangevlogen. Ook komen er nieuwe bestemmingen bij.

De heropening van de Verenigde Staten maakt het mogelijk dat KLM rechtstreeks op twaalf bestemmingen in de VS gaat vliegen. Naast de vakantieganger bedient de koninklijke ook de zakelijke reiziger. Zo wordt er onder andere gevlogen op Austin, de hoofdstad van Texas. In deze stad groeit de technologiesector op het moment sterk. Ook in Azië zien we dat meer landen weer reizigers verwelkomen. Hoewel inreisbeperkingen voor veel landen nog verschillen, wil men weer graag naar bestemmingen zoals de Filipijnen, Thailand, Singapore en Bali van de zomer. Ook India heeft aangekondigd de inreisregels te versoepelen. KLM vergroot daarop de capaciteit naar bestemmingen op het subcontinent. Voor China blijven de inreisrestricties vooralsnog wel gelden, wat betekent KLM haar netwerk daar nog niet herstelt naar het niveau van voor corona.