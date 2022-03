‘Bij forse krimp Schiphol nog maar 15 vliegtuigen nodig’

Het aantal vluchten per jaar op Schiphol kan mogelijk reduceren tot 400.000. KLM zou daar desastreuze gevolgen van kunnen ondervinden.

Momenteel vinden er op de luchthaven maximaal 500.000 vluchten per jaar plaats. Daarvan is KLM de hofleverancier. Echter, een vergunning, waarin onder meer staat dat startbanen gebruikt worden die voor de minste overlast zorgen, blijft vooralsnog uit. Schiphol zou niet voldoen aan de regels op het gebied van die overlast en tevens bleek dat het vliegveld de stikstofregels niet na zou leven. Juridische adviseurs gaven aan dat er ‘draconische maatregelen’ nodig zijn. Een daarvan is een mogelijke forse krimp.

KLM vliegt minder vanaf Schiphol

Mocht deze krimp doorgezet worden, dan heeft dat niet alleen gevolgen voor de Nederlandse economie, maar wordt het netwerk van KLM behoorlijk aangetast. Er is vrees dat Schiphol een ‘regionaal vliegveld’ wordt. Nu fungeert het vliegveld als belangrijke overstaphub, maar die kan onder druk komen te staan. “Als we ons alleen op de lokale markt zouden richten, dan houden we maar iets van acht verre bestemmingen over, zoals in het Caribisch Nederland. Dan zouden we maar vijftien vliegtuigen nodig hebben. Dit is echter volstrekt niet rendabel, omdat alles in transport draait om schaalvoordelen. Er ontstaat dan een zogeheten ’schaar’: de kosten per stoel vliegen omhoog en de opbrengsten omlaag, omdat de zakelijke markt grotendeels komt te vervallen”, zegt Pieter Cornelisse, hoofd van mainportstrategie, in gesprek met de Telegraaf.

KLM zou gevolgen van krimp Schiphol voelen ©Remco de Wit

Concurrentie neemt bestemmingen over

Verder zullen concurrenten de bestemmingen waar KLM niet meer op zou vliegen overnemen. Begin maart vroeg de maatschappij een ontheffing aan, omdat KLM niet zou kunnen voldoen aan de Europese slotregels door de oorlog in Oekraïne. Bij een krimp van Schiphol komen daar nóg meer luchthavens bij. Luchtvaartmaatschappijen moeten op vijftig procent van hun bestemmingen vliegen om te voorkomen dat een slot aan een concurrent wordt vergeven. Voor de uitbraak van het coronavirus lag dat aantal op 80 procent. “Als men Schiphol zwaar wil laten krimpen dan kun je het opgebouwde netwerk van 167 routes in één seizoen kapot maken. Dan ben je in één keer weg en duiken andere partijen erin, want de vraag naar reizen zal blijven”, aldus Cornelisse.