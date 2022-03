Klachten Schiphol stapelen zich op

Al lange tijd uiten omwonenden hun ongenoegen over het geluid van de vliegtuigen op en rondom Schiphol. Die klachten komen nu eveneens binnen van mensen uit steden en dorpen die zich verder van de luchthaven bevinden.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) liet weten dat de norm binnen gebieden met vastgestelde geluidscontouren hier en daar overschreden werd. Schiphol lag daarmee al eerder onder vuur wegens dat niet voldaan werd aan regels omtrent geluidsoverlast. Daarnaast komen steeds meer klachten binnen van mensen die verder van Schiphol wonen. Echter, in deze gebieden geldt geen wettelijke geluidsbescherming.

Groei of krimp Schiphol?

Nog steeds is de vraag wat er met Schiphol gaat gebeuren. Gaat het nieuwe kabinet voor een verdere groei? Of moet de luchthaven krimpen? Partijen voeren hier veel gesprekken over. “De vraagstukken voor Schiphol zijn groot. Veiligheid staat voorop, maar over het aantal vliegbewegingen, de impact van geluidshinder op de leefomgeving en over de bouwbeperkingen in tijden van woningnood worden stevige maatschappelijke discussies gevoerd. In dat spanningsveld neemt de inspectie, naast haar toezichtstaken, een bespiegelende rol in”, aldus Jan van den Bos, inspecteur-generaal, in een verklaring.

© Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Extra woningen

Daarnaast willen politieke partijen, waaronder GroenLinks, meer woningen. De lokale fractie van Rotterdam stelde voor om de landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport te vervangen door huizen. Verder zei GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger dat het aantal vluchten per jaar op Schiphol gereduceerd moet worden om de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven te verbeteren. Zij wil 420.000 vluchten per jaar in plaats van de 500.000 die nu staat.

De vraag is of er rondom Schiphol meer woningen komen. “Uit oogpunt van externe veiligheid en geluidsoverlast is woningbouw dichtbij Schiphol niet zomaar toegestaan. Tegelijkertijd is de vraag om nieuwe woningen lange tijd niet zo luid geweest. Dit leidt tot druk uit de samenleving om te bouwen op plekken die daar niet altijd geschikt voor zijn. Zo zagen wij ons als ILT genoodzaakt om bij de Raad van State beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de gemeente Amstelveen om te bouwen in een beperkingengebied rondom Schiphol. Dit zijn situaties die je wilt voorkomen”, vervolgt Van den Bos.