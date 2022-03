Passagiers juichen als reiziger van boord gehaald wordt

Een Jet2-vlucht maakte maandag een tussenlanding om een opstandige passagier van boord te halen.

Een Airbus A321, met registratie G-HLYF, vertrok om 9:30 uur lokale tijd vanuit Manchester Airport op weg naar het Turkse Antalya. Circa twee uur na take-off maakte het toestel een landing in Wenen (Oostenrijk) “zodat een passagier die de orde verstoorde kon worden uitgeladen. Als gezinsvriendelijke luchtvaartmaatschappij tolereren wij geen enkel gedrag dat de orde verstoort”, aldus een woordvoerder van de airline tegenover Manchester Evening News.

Jet2-vlucht wijkt uit naar Wenen nadat een passagier zich opstandig opstelt © Flightradar24.com

Onrust op Jet2-vlucht

De onrust ontstond toen de vrouw zich agressief opstelde tegenover het personeel nadat ze zich begon te irriteren aan huilende baby’s op de vlucht. Twintig minuten na take-off begon de vrouw zich opstandig te gedragen. “Er was een hoop lawaai”, aldus een bron, die anoniem het verhaal doet. “Toen kwam ze naar de voorkant van het vliegtuig. Ze was echt boos op het Jet2-personeel en wou niet kalmeren. Haar stem werd luider en agressiever – ze schreeuwde in de gezichten van de mensen.” De passagier laat weten dat ze op Manchester Airport al voor onrust zorgde.

Op een video is te zien hoe de vrouw tegen het cabinepersoneel tekeergaat. Een crewlid vraagt de reiziger achteruit te gaan waarop ze antwoordt: “Ik ben terug. Hou je kop jij!” De stewardess probeert het hoofd koel te houden en zegt dat de vrouw zichzelf op deze manier eveneens geen plezier doet. Daarna reageert de passagier koppig: “Je bewijst jezelf ook geen dienst. Dus wat heb ik gedaan? Raak me niet aan, **** raak me niet aan.” Wat verder opvalt is dat niemand een meer een mondkapje draagt. Jet2 kondigde onlangs aan dat deze plicht verviel.

Vlucht wordt vervolgd

Twee uur na vertrek landde het vliegtuig in Wenen. Naar verluidt zou de passagier een andere passagier een klap in het gezicht hebben gegeven. Toen de vrouw eenmaal van boord gehaald was, klonk er luid gejuich. Kort na de landing ontvingen de passagiers een bericht van Jet2 waarin de maatschappij zich verontschuldigde voor het oponthoud: “Hallo, het spijt ons dat als gevolg van het storende gedrag van een medepassagier uw vlucht is omgeleid naar Wenen.” Uiteindelijk werd de vlucht rond de klok van 13:30 uur hervat en landde het toestel iets meer dan twee uur later alsnog in Antalya.