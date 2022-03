Comair voor onderhoud naar de concurrent

Comair heeft South African Airways Technical benaderd voor het onderhoud van haar toestellen. Die stap komt nadat de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit (CAA) de vaste onderhoudsfirma van Comair, Lufthansa Technik, aanzegde diens bedrijfslicentie in te trekken als “zekere ‘ernstige’ problemen” niet binnen 24 uur zouden zijn opgelost.

Comair, dat zowel British Airways in Zuid-Afrika als prijsvechter Kulula exploiteert, werd een week geleden door de CAA aan de grond gezet na vier ernstige veiligheidsincidenten in één maand tijd. Na vier dagen mocht Comair de lucht weer in, maar twee dagen later vond er opnieuw een incident plaats. Tijdens een vlucht op zaterdag 19 maart jl. van Port Elizabeth naar Kaapstad, rapporteerde BA6324 problemen met het landingsgestel. De machine landde pas bij de derde nadering. Flightradar24 toont BA6324 bij de tweede nadering van de luchthaven op 100ft calibrated altitude boven de parkeerplaats van de huurauto’s, aan de ‘landzijde’ van Cape Town International Airport.

Comair maakt gebruik van SAA Technical

Direct na dit incident besloot de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit de licentie van Lufthansa Technik te onderwerpen aan herbeoordeling. Comair gaf desgevraagd aan dat het al eerder van SAA Technical gebruikmaakte voor onderhoud aan een deel van haar vloot. De maatschappij onderstreept dat het onderhoud van Lufthansa Technik altijd ‘puik’ was. Lufthansa is een van ’s werelds meest gerespecteerde luchtvaartondernemingen en onderhoudsorganisaties, aldus Comair.

Lufthansa Technik is gecertificeerd door meer dan veertig van de meest vooraanstaande luchtvaartautoriteiten, heeft meer dan 800 klanten, 22.000 werknemers en ruim 4500 exclusieve onderhoudscontracten wereldwijd, aldus Glenn Orsmond, CEO Comair. Dat de maatschappij nu een beroep doet op de onderhoudstak van concurrent SAA, komt door de dreigende schorsing van Lufthansa Technik, op het moment dat Comair haar best doet de vorige week abrupt onderbroken dienstverlening voor haar cliënten weer op het vereiste peil te brengen, aldus Orsmond.