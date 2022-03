Felle kritiek op verhaal An-225-piloot

Vorige week vertelde een Antonov An-225-vlieger dat het management geweigerd had het unieke vliegtuig te verplaatsen, nadat de NAVO hiertoe had geadviseerd. Werknemers van de vliegtuigbouwer kijken er anders tegenaan.

Major Dmytro Antonov (Maj. Antonov) gaf aan dat de NAVO het advies om de machine weg te halen van Hostomel Airport, al in januari uitdeelde. Echter, het management zou geen gehoor aan die oproep hebben gegeven. Het bracht weliswaar een bezoek aan Leipzig, maar dat zorgde er volgens de An-225-piloot niet voor dat er actie ondernomen werd. Maj. Antonov gaf aan dat dit kwam doordat het bedrijf connecties heeft met Rusland.

Hostomel Airport

In een open brief reageerden medewerkers van het bedrijf op het verhaal van Maj. Antonov. De beschuldigingen zouden ‘oneerlijk’ zijn. In de brief valt te lezen dat werknemers aan de vooravond van de oorlog de hele nacht aan het doorwerken waren om de zesde motor van de An-225 te installeren. Het doel was het toestel op de ochtend van 24 februari naar Leipzig te vliegen. Uiteindelijk was een Antonov An-124 het laatste vliegtuig dat vanaf de luchthaven van Hostomel vertrok.

Verder stellen de werknemers in hun schrijven dat Maj. Antonov het team ‘belastert’ en dat hij een ‘valse ridder in blinkend harnas’ was die vanuit het comfort van zijn bank thuis zat. Tevens wordt hij ervan beschuldigd op internet te profiteren van het Antonov-team. Voorts wordt de uitspraak over het bezoek aan Leipzig weerlegd. Het managementteam zou volgens de An-225-piloot sinds februari in de Duitse stad zijn. Echter, in de brief stellen de medewerkers dat Sergej Bytsjkov, directeur-generaal van de onderneming, sinds het uitbreken van de oorlog 24 uur per dag aan het werk was in het bedrijf.

Гостомель, 25 или 26 фев pic.twitter.com/qfYx8nZAu6 — IgorGirkin (@GirkinGirkin) March 3, 2022

An-225-piloot oneens

De piloot beweert dat de brief geschreven is door het management. Er werd volgens hem gedreigd met ontslag. “Het voelt alsof het geschreven is door een eersteklasser. Nul intelligentie, nul logica, de inhoud van de verstrekte informatie is door niemand gecontroleerd. Ik heb meer betrouwbare informatie, en veel meer informatie van derden”, aldus Maj. Antonov, geciteerd door Simple Flying.