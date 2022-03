KLM volgt ontwikkelingen op de voet

KLM is nog niet van plan haar Boeing 737-vloot aan de grond te houden naar aanleiding van de crash met hetzelfde type toestel van SkyTeam-partner China Eastern.

KLM heeft een groot aantal 737’s in dienst. In totaal beschikt de maatschappij over 31 737-800’s, tien 737-700’s en vijf 737-900’s. Terwijl China Eastern haar 800’s wel aan de grond houdt, is daar bij KLM nog geen sprake van. “KLM volgt de ontwikkelingen op de voet. Onze gedachten gaan uit naar de families en vrienden van de passagiers en crew van MU5735 (het vluchtnummer van het neergestorte vliegtuig, red.)”, zegt een woordvoerder van de maatschappij tegen NU.nl. Op dit moment vindt hij het nog te vroeg om al iets te zeggen over de toedracht van het ‘verschrikkelijke ongeval’.

Ander besluit in tegenstelling tot KLM

De 737-800 van China Eastern steeg afgelopen maandagmiddag om 13:10 uur (lokale tijd) op vanuit Kunming op weg naar Guangzhou. Twee uur na take-off stortte het toestel door een nog onbekende oorzaak neer in een bergachtig gebied in de buurt van Wuzhou. Volgens gegevens van Flightradar24 verloor het vliegtuig in zeer korte tijd veel hoogte. Toen het in aanraking kwam met de grond verscheen er een grote pluim rook. Alle 132 inzittenden kwamen om het leven.

China Eastern 737 verliest in korte tijd veel hoogte © Flightradar24.com

De maatschappij besloot daarop, in tegenstelling tot KLM, alle 102 737-800’s aan de grond te houden. “Het is nog niet duidelijk of de oorzaak van het ongeluk gerelateerd is aan het vliegtuig, maar om veiligheidsredenen heeft het bedrijf besloten om de operatie met alle 737-800-vliegtuigen vanaf morgen [dinsdag, red.] op te schorten”, stelde een woordvoerder van China Eastern. Terwijl een groot aantal vliegtuigen tijdelijk niet ingezet wordt, besloten reizigers massaal hun tickets te annuleren. Op maandag en dinsdag schrapte de maatschappij volgens Bloomberg 82 procent van alle vluchten.