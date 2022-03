MAA krijgt steun uit onverwachte hoek

Aan alle onzekerheid rondom Maastricht Aachen Airport (MAA) lijkt voorzichtig een eind te komen. De luchthaven ontvangt steun van de Tweede Kamer.

De provincie Limburg kwam eind vorig jaar met een conceptrapportage. Daarin zette zij de kosten en baten uiteen. Daaruit bleek dat het openhouden van de luchthaven op korte termijn duurder zou uitpakken. Op de lange termijn zou het neerkomen op honderden miljoenen euro’s. Echter, de bedrijven Samco, Maas en GAM openbaarden deze maand een andere kostenberekening. Een sluiting zou geen 150 miljoen euro kosten, maar het dubbele: 326,5 miljoen. Reden dat zij deze berekeningen lieten opstellen had te maken met het gegeven dat zij schadeclaims zouden kunnen indienen wanneer de provincie besluit het Zuid-Limburgse vliegveld te sluiten.

Veel onzekerheid over wel of niet openhouden van MAA © Maastricht Aachen Airport

MAA als vrachtvliegveld

Nu komt er steun uit onverwachte hoek. Waar het nieuwe kabinet terughoudend is met een verdere groei van Schiphol en een opening van Lelystad Airport, namen enkele coalitiepartijen een motie aan waarin staat dat het belang van MAA als vliegveld voor luchtvracht gewaarborgd moet worden. PVV-kamerlid Dion Graus diende de motie in. VVD, CDA, DENK, Forum voor Democratie, Groep van Haga, SGP, Lid Omtzigt, fractie Den Haan en BoerBurgerBeweging (BBB) stemden voor. D66, PvdA, SP, GroenLinks, Partij van de Dieren, ChristenUnie, Volt en JA21 waren tegen.

De waarborging van MAA als vrachtvliegveld houdt in dat er voldoende capaciteit komt, er exportkansen gecreëerd worden en er meer banen bij komen. In januari gaven bedrijven aan dat de onzekerheid of de luchthaven wel of niet open zou blijven, merkbaar was. Ondernemingen kregen onder meer te maken met orderverliezen, afhakende klanten en een groter verloop dan normaal onder werknemers. De steun van de Tweede Kamer wordt dan ook met open armen ontvangen. “Terwijl juist MAA het enige alternatief is voor Schiphol voor luchtvracht en een belangrijke rol speelt in de verzending van hightech- en farmaceutische producten, levende dieren (paarden) en hulpgoederen”, lichten Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), brancheorganisatie voor luchtvrachtindustrie ACN en belangenorganisatie van logistieke bedrijven Evofenedex toe tegenover 1Limburg. Ondanks de voor MAA zo welkome steun, moet het Limburgs Parlement 3 juni aanstaande alsnog een besluit nemen over de toekomst van de luchthaven.